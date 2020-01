La cantante SIA no podría estar más feliz y es que ha comenzado el 2020 estrenando maternidad. Y para aquellos que se preguntasen, con acierto, cómo lo ha hecho sin que su embarazo haya saltado a las páginas de la prensa rosa, debemos matizar que la artista ha logrado cumplir su sueño de ser madre a través de la adopción.

A sus 44 años, SIA ha concedido una entrevista a la revista ‘GQ’ para hacer promoción del trabajo de uno de sus mejores amigos, Dj Diplo, a quien le realizaban un reportaje. Él es uno de los grandes pilares de su vida personal, pero también profesional, al esconderse detrás de muchos de sus grandes éxitos. Para apoyar este reportaje, la artista no ha tenido reparos en confesar que ha sido madre mediante una adopción sorpresa, al menos sí para todos sus seguidores, que desconocían los planes que se traía entre manos SIA.

Eso sí, SIA, que siempre ha dejado muy claro que su vida privada no está en venta, no ha querido dar más detalles sobre cómo ha gestionado la adopción de su hijo. Tampoco ha querido dar detalles sobre el niño, ni la edad que tiene, ni el sexo, ni cualquier cuestión que pudiese ponerle en la picota informativa. Y es que ella, si tiene opción, prefiere incluso no aparecer ni tan siquiera en sus propios videoclips, cubriendo su rostro ante las cámaras.

SIA siempre ha estado muy sensibilizada con los niños y ha visto en ellos una forma de compartir su éxito. El pasado año compartió un tuit tras ver un documental de HBO sobre Earcylene Beavers, una mujer que acogió a más de 1.000 niños. Uno de esos casos le tocó especialmente la fibra y le ofreció su casa a una niña de 16 años. Lo hizo públicamente en las redes sociales, pero después dio un paso atrás y eliminó su mensaje, pero quizá no su oferta.