No han pasado ni dos meses desde que Shakira confirmara su separación de Gerard Piqué y a la colombiana le ha tocado afrontar otro delicado asunto: sus problemas con Hacienda. Según ha adelantado el diario ‘El País’, la cantante ha rechazado este miércoles el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar el juicio por defraudar supuestamente 14,5 millones de euros a Hacienda. Sus abogados llevaban semanas teniendo conversaciones con el ministerio público, con el que finalmente no han llegado un trato, por lo que se prevé que vaya a juicio.

“La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en The Voice cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos”, aseguran desde la agencia de la artista. Esta no ha aceptado la propuesta al considerarla desproporcionada y contraria a sus intereses. Asimismo, lamenta que la Fiscalía se haya mostrado tan “intransigente” con ella.

Los abogados de la artista acusan al ministerio público de no tener «pruebas directas» sobre su supuesta evasión fiscal

De este modo, todo parece indicar que finalmente se sentará en el banquillo de los acusados. Eso sí, antes de que se inicie el proceso cabe la posibilidad de llegar a un pacto. Los abogados de la cantante ha querido dejar claro que esta “confía plenamente en su inocencia” y que esta causa es injusta y representa “un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente”. El comunicado del gabinete de Shakira es tajante. “Jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco”, dicen. Y acusan al ministerio público de no tener “pruebas directas o criterios razonables” que sustenten sus argumentos.

Cabe recordar que en el año 2018, Shakira devolvió los 17,2 millones de euros que le solicitaba Hacienda. En su momento confió en sus asesores, que le aconsejaron sobre cómo pagar impuestos. A día de hoy, la oficina de Shakira asegura que ella está al día con sus cuentas y que “desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda”.

Shakira podría ir a juicio, acusada de seis delitos fiscales

Se espera que próximamente la Fiscalía presente un escrito de acusación contra Isabel Mebarak Ripoll por seis delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014. Según la acusación, durante esos años la cantante ya era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar aquí sus impuestos. Desde el comienzo del proceso penal, la ex del futbolista del Barcelona defendía que tenía su residencia legal en Bahamas y que visitaba nuestro país de forma esporádica. Es algo que echaron por tierra los inspectores de Hacienda, que indagaron en su vida privada en Barcelona junto a Piqué, con el que ha fijado su residencia en la ciudad condal desde el comienzo de su idilio.

El litigio se presenta complicado, ya que Shakira no se enfrenta a una, sino a tres acusaciones: la de la Fiscalía, la de la Abogacía del Estado -que representa los intereses de la Agencia Tributaria– y la de la Generalitat, pues los impuestos defraudados fueron el IRPF pero también el de patrimonio, que gestiona el Gobierno catalán.