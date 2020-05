Sebastián Yatra y Tini Stoessel se convirtieron en uno de las parejas más de moda en el mundo de la música cuando se conoció su romance. Una relación que ya ha llegado a su fin, tal y como los propios protagonistas de esta historia de amor han querido anunciar. Y es que tras varias semanas de rumores de ruptura y una posible tercera persona en discordia, Yatra y Tini han anunciado su ruptura. Así mismo lo ha querido confirmar la artista en su cuenta de Twitter a través de un comunicado.

Sebastián Yatra y Tini han dado un comunicado anunciando su ruptura

«Hola… queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina… Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho», ha escrito la argentina. Un mensaje que también compartió el colombiano en su propia cuenta, pero cambiando los respectivos nombres.

De momento, ninguno de los dos protagonistas ha querido revelar más detalles sobre su ruptura ni siquiera han querido comentar los detalles que le han llevado a tomar esa decisión. Aunque lo cierto es que durante las últimas semanas salieron a la luz los rumores de que habría una posible ruptura. Durante los últimos días se ha relacionado al colombiano con otra mujer, Danna Paola, conocida por su papel en la serie de Netflix, ‘Élite’.

La pareja llevaba casi un año de relación

Cabe recordar que la relación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel surgió de una colaboración artística, «Cristina». Posteriormente la que le siguió la canción «Oye». Tras estas colaboraciones ambos se enamoraron y no tardaron en comenzar una relación sentimental. Además, han participado juntos en una serie de la plataforma Disney+ llamada ‘Un romance musical’. Esta ruptura ha afectado mucho a los seguidores de la pareja, quienes han querido mandar mensajes de ánimo y apoyo en estos momentos tan complicados para la que fuera una de las parejas más mediáticas en el mundo de la moda.

«Al final,el amor no era tan fuerte. Lo siento mucho,mis mejores energías para vos. Que el universo te devuelva todo lo bonito que das», «Imaginaba que esto iba a pasar… estando separados en cuarentena… que triste» o «Wow, me paro el corazón literal y me recorrió un escalofrío. Los amo mucho, que puedan tener La Paz que necesitan» son algunos de los comentarios que el colombiano ha recibido en la publicación donde ha anunciado su separación.

Durante las últimas semanas, la ausencia de mensajes y dedicatorias a través de las redes sociales por parte de Yatra y Tini ha hecho que fueran más fuerte los rumores de ruptura. Unos rumores a los que ellos mismos han puesto punto y final anunciando el fin de su relación.