Rosalía y Kylie Jenner son dos de las jóvenes con más poder del mundo, la primera en el mundo de la música y la segunda en las redes sociales y la cosmética. Con ello, no es de extrañar que hayan decidido unir fuerzas, aunque por ahora sea solo en sus redes sociales, causando sensación con las fotos y, sobre todo, con el mensaje con el que la catalana ha presentado a su nueva mejor amiga y que quiere evidenciar en que se van a casar. Por supuesto, toda una broma, pero que ha generado un gran revuelo viral.

Tanto Rosalía como Kylie Jenner han levantado un imperio en torno a sus figuras y el hecho de una futurible (e improbable) boda entre la cantante y la celebrity ha causado sensación. “Ha dicho sí”, escribía en inglés Rosalía, con una foto en la que entrelaza sus manos y piernas con la pequeña del clan Kardashian, quien ha jugado con esta posibilidad contestando a su “noviaaa”.

Ya causó un gran revuelo la semana pasada cuando Rosalía y Kylie Jenner compartían una foto en sus redes sociales tomando unas mimosas en Los Ángeles. La foto no pudo ser mejor recibida y es que a pesar de que en sí no encerraba más que una cita de do amigas, cosechó más de 6 millones de ‘Me gusta’ y miles de comentarios de sus respectivos seguidores, convirtiendo la foto en todo un fenómeno viral, el primero del 2020.

Ya hemos podido ver a Kylie Jenner bailando las canciones de Rosalía en su perfil de Instagram, acrecentando el alcance que la música de la catalana ha logrado en los últimos años. Pero, en contraposición, esta también ha promocionado el trabajo de su amiga, abriendo los regalos que la Kardashian le hizo mandar, con una selección de sus mejores productos de belleza y cosmética. Unir fuerzas, sus poderes y sus imágenes está siendo muy rentable para ambas.