Ricky Martin anunciaba su divorcio de quien fuera su marido, Jwan Yosef, hace poco más de un mes. Llevaban juntos siete años, cinco de matrimonio, y compartían la custodia de dos de los cuatro hijos del cantante. Publicaba, entonces, un comunicado en redes en el que informaba del triste desenlace de su historia de amor: "Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor con amor respeto y dignidad". Al poco tiempo, se le podía ver en Marbella, muy sonriente, compartiendo una divertida velada junto a su amiga Eva Longoria. Ahora sabemos los motivos de esa felicidad que tanto llamó la atención a sus fans y los medios.

Ricky Martin: "Nos miramos a los ojos y lloramos juntos"

El intérprete de 'Living la vida loca' ha hablado largo y tendido de su ruptura en una entrevista para la cadena Telemundo. Se le veía muy tranquilo, sin signos de abatimiento, como se presupone de alguien que se acaba de separar. Sin embargo, como ha explicado él mismo, hay una razón para tanta serenidad. Y es que, aunque la noticia haya trascendido ahora, su relación con Jwan llevaba rota desde hacía varios años. "Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico", daba a conocer. Reconocía, así mismo, que la decisión ha sido muy meditada y que ya habían pasado por "un proceso de luto bastante sólido".

Ricky ha relatado con pelos y señales cómo fue ese momento en el que su exmarido y él trajeron a la mesa el tema del divorcio. Una estampa ciertamente idílica, a tenor de sus palabras. "Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos, y lloramos juntos, pero también nos reímos", señalaba y añadía: "ahora estamos mejor que nunca".

El soltero de oro deja las puestas abiertas

El ya extinto matrimonio mantiene una relación excelente por el bien de sus hijos, su mayor preocupación antes y después de su separación. Así lo ha manifestado el cantante de 'La mordidita'. "Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos. Jwan y yo siempre seremos familia", decía tajante.

Ricky se ha definido como un amante empedernido del amor y de la acción de enamorarse. También ha dejado claro que sus 'puertas' abiertas ante la posibilidad de ser conquistado. A pesar del poco tiempo que ha pasado desde el fin de su romance, no quiere dejar pasar la oportunidad de disfrutar de u recién estrenada soltería. "Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma, pero sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beo matutino, el desayuno, la risa, la complicidad", ha concluido.