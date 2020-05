Uno de los escenarios que más golpeados se ha visto con el confinamiento ha sido el de los rodajes. Muchos han sido los que han tenido que ser cancelados, por lo que cualquier historia relacionada con ellos alcanza mucha repercusión. Más aún si tiene que ver con un film mítico como es ‘Regreso al futuro‘, película perteneciente a la trilogía ochentera, la cual cautivó a toda una generación. Aunque hay quien pide un remake, por el momento, se tendrán que conformar con la videollamada que han protagonizado sus actores. Todo un hito que ha corrido como la pólvora en las redes sociales. El encargado de esta reunión virtual por la aplicación de Zoom ha sido Josh Gad, quien ha reunido al reparto para recaudar fondos para la beneficencia de Projet HOPE, donde se cuenta con profesionales de la salud así como con sistemas de sanidad para garantizar el cambio sostenible.

Estuvieron presentes sus actores principales, Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Un momento que dejó boquiabierto al propio Gad, que llegó a decir «estoy flotando sobre mi cuerpo». Poco después se incorporó Lea Thompson, Lorraine en la ficción, que reveló que Marty McFly era su personaje favorito y, además, que de todas las caracterizaciones la que más le gustaba era su versión más joven, cuando Marty se enamora de él. También formaron parte del encuentro Elisabeth Shue (Jennifer en la segunda y tercera parte de la saga), Mary Steenburgen (Clara, la amante de Doc), el guionista Bob Gale y el director Robert Zemeckis. Han pasado más de tres décadas, pero ellos sienten que es «como si fuera ayer».

El director de esta obra maestra ofreció una visión detallada de lo que supuso para él estar al frente de esta película y como guinda del pastel pudieron contar con el compositor de la trilogía Alan Silvestri y el músico Huey Lewis, autor de una de las canciones más conocidas del film, ‘Power of love’. Un encuentro repleto de anécdotas en el que se confesó que tanto el guionista como el director tuvieron que luchar el nombre de la película con Universal y en el que se contó lo difícil que había sido crear una canción con la que trasladar al espectador al futuro. Todo un reto del que salieron airosos y tras el que consiguieron convertirse en toda unas estrellas televisivas.

A pesar de que el objetivo era solidario, no pudieron evitar hacer gala de su particular humor, instante que, sin duda, conquistó a la audiencia durante la cuarentena. Demostraron una vez más frente a la pantalla su talento y respondieron a preguntas que, a buen seguro, circulaban entre sus seguidores. «¿Por qué no viajaron en el tiempo para avisarnos del coronavirus?», espetaron. Otro de los asuntos que también trataron fue la posibilidad de que tuviera lugar algún día una cuarta entrega, sin embargo, las ilusiones de los fans de ‘Regreso al futuro’ se fueron al traste con la respuesta de Zemckis. Aseguró que no existirá, aunque, quién sabe, si podría existir un remake. «Si hubiésemos tenido una idea habría llamado a Bob seriamente y lo habríamos hecho», espetaron.

Las tres películas de ‘Regreso al futuro’ se estrenaron en 1985, 1989 y 1999 y décadas después sigue siendo uno de los mayores referentes en las películas sobre viajes en el tiempo. Aunque se desconoce el dinero que permitirá recaudar esta videollamada de ‘Regreso al futuro’, lo que sí se ha publicado es la cantidad recaudada con la reunión de ‘Los Goonies’, gracias a la que consiguió 30.000 dólares. Este encuentro virtual les ha traído de nuevo a la palestra mediática y les ha hecho copar una vez más titulares, pero por una causa más que solidaria.