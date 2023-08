Rauw Alejandro tiene a sus seguidores desconcertados. Desde que él y Rosalía pusieran fin a su relación tras tres años, le ha escrito una canción en la que explica los motivos de su ruptura al tiempo que borraba de su Instagram todas las fotos en las que salía ella. Su último movimiento para desmarcarse de su vida pasada también ha pillado a todos por sorpresa. Desde hace unos días, su perfil oficial en esta red social está completamente en blanco. Pero no es la única decisión que ha tomado para desmarcarse de su expareja.

El drástico paso de Rauw Alejandro de cara a dar carpetazo a su pasado

Y es que, no solo ha borrado -o archivado- todas sus publicaciones de su Instagram, sino que, ha dejado de seguir a la catalana, así como al resto de 'follows'. Si uno se mete en su cuenta oficial de esta red social, verá que no hay nada publicado, absolutamente nada, y que el número de 'seguidos' se reduce a cero. Eso sí, el número de seguidores está intacto: algo más de 18,6 millones.

Después de publicar 'Hayami Hana', su último single en el que confesaba su amor a Rosalía y se deshacía en halagos hacia ella, Rauw tomaba una drástica decisión a principios de agosto. Era entonces cuando eliminaba o archivaba de su Instagram cualquier imagen en la que salía Rosi. Solo mantuvo una, publicada en abril, y que se correspondía con un momento de la grabación de 'Vampiros', de la demo 'RR' que lanzaron de forma conjunta en marzo. Menos de 15 días después, ni rastro de esa fotografía ni de cualquier otra.

Rosalía sigue sin pronunciarse y se desconoce su paradero

Con este movimiento, el reguetonero se ha desecho de todos los recuerdos que atesoraba de cara al público. No solo de la que iba a ser su futura mujer, sino de su trayectoria, proyectos profesionales, amigos... Ya no queda registro de su pasado. Habrá que ver si se trata de una decisión puntual que revierte o, en cambio, empieza de cero a forjarse un nuevo personaje, ya sin el título de 'novio de Rosalía'.

La cantante española, por su parte, sigue sin prodigarse en redes. Desde que confirmara su ruptura con el que era su pareja, no se le ha vuelto a ver ni se ha pronunciado por ningún canal. Recordemos que apenas tres meses antes de anunciar que tomaban caminos por separados, Rosalía lucía orgullosa el anillo de diamantes que Rauw Alejandro le había regalado. De hecho, en su última entrevista en 'El Hormiguero', incluso, hablaba de los vestidos de novia que ya tenía 'fichados'.

La pareja rompía a finales de julio en medio de los rumores de infidelidad de él. Rauw siempre ha negado estos señalamientos. En su última canción, incluso, volvía a pronunciarse al respecto: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi 'cel' (teléfono móvil). Esto fue algo más que no está en mi poder", canta con un tono de voz melancólico y afligido.