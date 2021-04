El actor ha sido inmortalizado saliendo de un centro hospitalario en silla de ruedas. Las imágenes han hecho saltar las alarmas: ¿Le pasa algo?

Las imágenes de Brad Pitt saliendo de un centro hospitalario en silla de ruedas ha hecho saltar las alarmas. ¿Qué le pasa a la estrella de Hollywood? Es la pregunta que se han hecho millones de personas después de que Page Six publicara fotos de la estrella de Hollywood siendo trasladado

Hace unos días, el ex de Angelina Jolie fue inmortalizado mientras abandonaba un prestigioso centro médico de Los Ángeles. A pesar de ir completamente camuflado con una sudadera con capucha, mascarilla y gafas de sol, el intérprete fue reconocido por los fotógrafos, cuya imagen se ha hecho viral en Estados Unidos.

Según ha publicado Page Six, Brad Pitt había visitado el centro médico para asistir a una cita en el dentista. Allí le extrajeron las muelas del juicio. Y, tras la intervención, estaba «obligado a usar silla de ruedas según la política de los hospitales para evitar la responsabilidad en caso de que un paciente se lesione al salir de una instalación por sus propios medios».

Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/nPRf0V6Qq7 pic.twitter.com/PRQGyt0O17 — Page Six (@PageSix) April 16, 2021

Independientemente del estado de su salud bucodental, lo cierto es que el estadounidense no atraviesa su mejor momento a nivel personal. Su divorcio con Angelina Jolie, de la que se separó hace cuatro años, se ha convertido en un laberinto sin salida. Aún no han llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. El pasado 12 de marzo conocíamos la noticia de que su exmujer presentó documentos en el juzgado en los que pretende demostrar que, según su versión, hubo abusos infantiles perpetrados en el tiempo. Una gravísima acusación que ha hundido por completo Pitt, en sus horas más bajas a raíz de este durísimo conflicto con la madre de sus hijos. Un total de seis, (cinco de ellos menores de edad -Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne-) cuya guardia y custodia no ha sido resuelta todavía.

Y es que Angelina Jolie, en su afán por demostrar que supuestamente ha cometido abusos, está dispuesta a hacer que sus hijos testifiquen en contra de su padre. Cabe recordar que tras anunciar su ruptura salió a la luz un enfrentamiento de Brad Pitt con Maddox, el mayor de los hijos de Angelina, que ella acogió antes de su idilio con él y que él adoptó tras convertirse en su pareja. Según la prensa estadounidense, el joven, de 19 años, ya ha prestado declaración a favor de su madre.