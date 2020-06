Rosalía se ha consagrado como nuestra artista más internacional y se ha convertido en la estrella del momento. No hay nadie que no haya escuchado alguna canción de la catalana y su música ha llegado a todos los rincones, incluidos los más insospechados. Y es que la interprete de «Con altura» ha conquistado hasta las celebrities más influyentes. Entre ellas, se encuentran las Kardashian.

De un tiempo hasta ahora, hemos podido comprobar a través de las redes sociales la buena sintonía que hay entre la artista y las hijas de Kris Jenner. Tanto es así que acude a todos los eventos que las hijas de Rob Kardashian preparan. A la última celebración que ha acudido es al cumpleaños de Khloe Kardashian y nos ha dejado claro que es una más del clan (hasta el punto que ha intercedido en una pelea familiar).

Rosalía ha sido la encargada de compartir el momento en el que se aprecia la buena relación que tiene con todas las hermanas Kardashian. En concreto, el momento que ha elegido para mostrarle a sus seguidores ha sido de lo más divertido porque hemos podido ver como se metía en una pelea (amistosa) entre Khloe y Kendall Jenner que ha acabado con los zapatos de ambas por los aires.

Mientras que sucedía la riña entre las hermanas, era Kylie Jenner quien inmortalizaba el momento y cazaba a la artista española interviniendo para separarlas. Tras darse cuenta, ambas no paraban de reírse de la situación y proseguían disfrutando de la fiesta. De la misma forma, no es la primera vez que vemos a la interprete de «Malamente» en una fiesta que preparan las protagonistas de «Keeping Up With the Kardashian».

La relación de Rosalía con las Kardashian comenzó gracias a una publicación de Kylie en la que mostraba que estaba escuchando una de las canciones de la catalana. Desde entonces, ambas entablaron conversación y se han convertido en uña y carne. Tanto es así que tan solo tenemos que echar un vistazo a todas sus respectivas sociales y podemos ver cómo se ponen comentarios cariñosos en los que dejan claro la buena amistad que tiene.

Una celebración a lo grande

Khloe Kardashian ha celebrado su cumpleaños a lo grande y no ha escatimado en gastos para que todos sus invitados disfrutaran de una divertida velada. La influencer ha decorado toda su enorme casa con un sinfín de centros de flores rosas y ha puesto a disposición de todos los asistentes a su cumpleaños unos deliciosos manjares: desde tartas en las que aparecen sus fotos hasta pequeños pastelitos que nadie podrá resistirse a comerlos. Además, su familia ha hecho sudaderas con el nombre de la cumpleañera para que todos fueran igual vestidos a la fiesta. Los globos rosas, el champán y una gran selección de música tampoco han faltado.

La hija de Rob Kardashian ha recibido un sinfín de felicitaciones, como las de sus hermanas que han aprovechado la ocasión para rescatar antiguas imágenes en las que podemos ver la infancia de las hermanas. Sin embargo, la que seguro que ha recibido con especial ilusión es la de su ex y padre de su hija, Tristan Thompson. «Soy lo suficientemente sabio como para saber que entraste en mi vida para enseñarme el significado de cómo ser una persona increíble. Aprecio cómo puedo aprender y crecer gracias a ti. Doy gracias a Dios por la hermosa mujer que eres y el amor que tienes para dar a todo el mundo, en especial a nuestra hija True», ha asegurado junto a una imagen en la que aparecen radiantes de felicidad en una cama elástica.