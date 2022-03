La resaca de los Premios Oscar es larga y duradera y es que Will Smith hizo historia el pasado domingo durante la 94º edición de la fiesta grande del cine estadounidense no solo llevándose su primera estatuilla, sino también por darle un bofetón a Chris Rock por su fea y desafortunada broma sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinckett Smith. Todos los protagonistas se han pronunciado ya sobre lo sucedido, el primero el propio Will Smith para pedir perdón a la Academia del Cine, a los espectadores y, por supuesto, también a Chris Rock. Sin embargo, el que aún no había abierto la boca era el cómico, que ha esperado cuatro días para pronunciarse sobre la polémica que ha dado la vuelta al mundo.

Mientras que el mundo entero se polarizaba entre aquellos que defendía a uno u otro, Chris Rock ha guardado silencio, pero ahora se ha armado de valor y ha confesado cómo se siente tras recibir un bofetón de Will Smith y por qué dijo lo que dijo sobre el look capilar de Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia y, según dice él, no lo sabía y eso que ambos fueron pareja, tanto sentimental como profesional.

Las primeras palabras del cómico se han producido en un espectáculo en Boston en el que ha colgado el cartel de ‘completo’ y es que ocupó las mil plazas de espectadores, que le recibieron con un largo aplauso cuando se subió al escenario del teatro Wilbur. Él recibió con agrado este caluroso recibimiento, lo que le dio pie a que se sincerase, aunque en clave de humor, dado que se ponía frente al público en calidad de cómico y no solo como víctima de una agresión pública, a la vez que de una agresión igualmente a ojos del mundo entero.

“¿Qué tal vuestro fin de semana?”, preguntaba Chris Rock al público para romper el hielo y como guiño a lo que iba a abordar, que sucedió el pasado fin de semana. Eso sí, parece que no tienen intención de meterse demasiado en el asunto y es que tenía preparadas unas frases para salir airoso del atolladero sin ser acusado de esquivar la controversia: “No tengo mucho que decir sobre lo que pasó, así que, si vinisteis a escuchar eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. Así que, en algún momento, hablaré sobre toda esa mierda y será algo serio y divertido”.

Chris Rock no parece dispuesto a decir más sobre lo sucedido en la noche de los Oscar. Se ha echado en falta que dijese por qué utilizó la enfermedad de Jada Pinkett Smith como medio para hacer chanza en la gala y cómo recibió el golpe por parte de Will Smith en defensa de su esposa. Especialmente se ha echado en falta que pidiese perdón por utilizar la alopecia de la actriz para tratar de hacer reír a la gente, mientras que muchos se ceban con Will Smith por utilizar la violencia para defender a su mujer y mientras la Academia valora si retirarle el Oscar que ganó. De hecho, ahora se ha conocido que la Academia llegó a expulsar al actor del recinto por su bofetón, pero él se negó a marcharse y parecer más culpable si cabe.

Eso sí, según una de las copresentadoras de los Premios Oscar, Wanda Sykes, en conversación con Ellen DeGeneres, ha asegurado que Chris Rock sí que le expresó sus disculpas hacia la mujer de Will Smith por su desafortunada broma: “Lo primero que dijo fue lo siento mucho. Se suponía que era tu noche. Tú, Amy y Regina… Lo siento mucho, porque ahora se va a tratar solo de eso. Así es Chris Rock”, defendía la también humorista.

