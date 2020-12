Maluma ha tenido unas cariñosas palabras para Belén Esteban y Anabel Pantoja, sus dos grandes fans en España, por el apoyo que han dado a su carrera. Vea la entrevista completa

Maluma no solo es una estrella internacional que cosecha fans por todos los rincones del mundo, sino que en España goza de una popularidad especial. Entre su horda de seguidores se encuentran nombres tan populares como Anabel Pantoja o Belén Esteban, que siempre que tienen ocasión acuden a su llamada para cantar junto a él sus grandes éxitos en sus conciertos. Pero el apoyo de las colaboradoras de ‘Sálvame’ no es en vano, dado que el propio cantante ha llegado a confesar su placer al ver cómo dos rostros tan importantes en la televisión de España hacen todo lo posible por mostrar el apoyo a su carrera y todo su cariño.

Vídeo: Europa Press

“Yo lo aprecio muchísimo, me da mucha alegría que en España me den tanto amor y tanto cariño, creo que es un país que me ha dado literalmente la comida para mi familia, lo agradezco, les envío un abrazo muy grande y nos vemos pronto si Dios quiere”, confiesa Maluma, que habla especialmente de Belén Esteban y Anabel Pantoja, sus mayores fans en las redes sociales y también a pie de pista en sus grandes conciertos. Vea el vídeo para escuchar cómo habla Maluma de ellas y de lo mucho que le han ayudado a hacer historia en la música.