El jugador de baloncesto y estrella de la NBA dice adiós a su carrera deportiva a los 41 años.

En una emotiva ceremonia celebrada en el Liceo de Barcelona, Pau Gasol acaba de anunciar su retirada del baloncesto. En un acto al que han asistido familiares, amigos, excompañeros y algunos de los entrenadores más importantes de su trayectoria, el jugador de baloncesto ha anunciado: «Me voy a retirar».

Emocionado, ha explicado que desde que se lesionó el pie le ha resultado muy difícil continuar jugando al máximo nivel. Su empeoramiento físico le ha hecho muy complicado estar donde quería estar. Así, «por lo improbable que era volver a jugar», ha tomado la decisión de decir adiós de manera definitiva a las canchas. Esta frase dio paso a «lo que todo el mundo sabe ya, me voy a retirar del baloncesto profesional».

En su discurso de despedida, el deportista ha estado arropado por sus padres, Agustín y Marisa, y sus hermanos Marc y Adriá. Acudió también el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, muchas personalidades del Barça, con Joan Laporta, Juan Carlos Navarro y Saras Jasikevicius. Tampoco han faltado sus primeros entrenadores, Agustín Cuesta y Joan Montes, o profesionales que le han acompañado a lo largo de estos 20 años de carrera, como Joaquín Juan, su fisioterapeuta y preparador físico personal, Jordi Robert, de Nike, la firma de la que es imagen. Tambiñen estaba presente Pepe Casal, su primer preparador físico y sus excompañeros y amigos: Felipe Reyes, Rudy Fernández y Raúl López.

«El precio de la grandeza es la responsabilidad. Es una frase. He intentado ser lo mejor posible. Quiero devolver al deporte todo lo que me ha dado a mí, en el COI, como embajador del Barça, como miembro de Icade, etc. Tengo muchas cosas en mente. Lo importante es el día a día, disfrutar el momento, y disfrutarlo con la gente que quiero, es lo que quiero hacer.», decía con su hija en brazos.

«Esto no es un adiós, es un seguimos»

El icono del baloncesto no ha querido decir adiós, porque aún tiene una labor que hacer en el basket. «Esto no es un adiós, es un seguimos. Tengo ilusión de hacer cosas importantes». Con su retirada de cierra una carrera jalonada de éxitos en la Selección Española de Baloncesto, en la Liga Endesa y la NBA.