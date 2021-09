La que fuera cantante de la banda británica Girls Aloud anunció en verano de 2020 que le habían diagnosticado un cáncer de mama que había avanzado por otras partes de su cuerpo.

La industria musical británica, así como el país, está compungido. Este domingo, Sarah Harding, quien fuera integrante de la girlband Girls Aloud, ha fallecido a los 39 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Ha sido su madre, Marie, la encargada de dar la triste noticia a través de las redes sociales de la cantante.

Con una foto en blanco y negro, la madre de Sarah Harding ha emitido un comunicado a través de las redes sociales de la cantante en el que ha confirmado que la luz de su hija se ha apagado para siempre tras no superar la batalla contra el cáncer de mama. «Con profundo pesar quiero compartir con todos vosotros la noticia de que mi preciosa hija, Sarah, ha fallecido. Muchos sabréis de la batalla a la que se estaba enfrentando contra el cáncer. Luchó con fuerza desde que le fue diagnosticado hasta su último día. Se apagó su luz esta mañana», ha escrito.

Tras esto, Marie ha aprovechado la ocasión para darles las gracias a todas aquellas personas que en el último año le han mandado todo su cariño y su apoyo a su hija. Algo que significó mucho para la cantante y «le dio una gran fuerza y consuelo saber que la queríais». De la misma forma, la progenitora de la cantante ha hecho un llamamiento para recuerden a su hija coma la gran estrella que era y no por la batalla que tuvo contra esta terrible enfermedad.

Al poco de conocer la triste noticia, numerosos rostros populares no han dudado en dedicarle bonitas palabras a la cantante y se han lanzado a describir la luz que aportaba Sarah al mundo a través de los comentarios en la publicación. «Te echaremos de menos”, “Mi corazón está roto”, “Siento mucho escuchar esto, le mando a la familia mucho cariño y fuerza. Era una persona maravillosa, con la que te podías divertir, siento mucho su pérdida”, «Siempre voy a recordar a Sarah por la luz que desprendía, era una chica preciosa y se hacía notar en todos los sitios a los que iba», «Ahora hay una nueva estrella que brilla en el firmamento», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sarah Harding saltó a la fama en 2002 con el grupo Girls Aloud después de que ella y las otras cuatro integrantes participaran en ‘PopStars The Rivals’, un famoso programa de la cadena británica ITV en el que tuvieron que competir con una boyband. La girlband se convirtió en todo un referente de la industria musical británica gracias a temas como “Sound of the Ground”. El grupo se disolvió en 2013 y las cinco cantantes comenzaron a tomar caminos separados. Harding debutó en solitario en 2015 tras centrarse en su carrera como actriz.

Así anunció Sarah Harding su lucha contra el cáncer de mama

El pasado 26 de agosto de 2020, Sarah Harding compartía una imagen en la que aparecía en el hospital recibiendo quimioterapia y, tras muchos meses de silencio y haber desaparecido de las redes sociales, anunciaba que le había sido diagnosticado un cáncer de mama que había avanzado a otras partes de su cuerpo. La cantante hacía hincapié en que estaba pasando por un período de incertidumbre, no solo por su lucha personal, sino también por la situación de emergencia sanitaria por la que atravesaba el mundo, y más especialmente Reino Unido.

Entonces, la que fuera integrante de Girls Aloud entendió que ese día era el momento idóneo para explicarle a sus seguidores qué le ocurría después de que un medio digital hubiera especulado acerca de los motivos de su ausencia de las redes sociales. «La verdad es que no hay una manera fácil de contarlo y no sé cómo sentirme mientras que estoy escribiendo esto. A principios de este año me diagnosticaron cáncer de mama y hace un par de semanas recibí la devastadora noticia de que este había avanzado hacia otras partes de mi cuerpo. Ahora mismo me estoy sometiendo a sesiones de quimioterapia semanales y estoy luchando con toda la fuerza que tengo», escribió.

En su escrito, Sarah Harding también expresó su agradecimiento a todo el personal sanitario que la había entendido en las últimas semanas y no dudó en tacharles de ser los verdaderos héroes de todo lo que estaba ocurriendo. De la misma forma, también tuvo palabras de cariño para su madre, así como para el resto de su familia y sus amigos más cercanos: «Me están ayudando a superar esto«. Además, ante el revés en su estado salud que había sufrido, la cantante insistió en que estaba trabajando todo lo posible para mantener una actitud positiva para hacer frente a la batalla.