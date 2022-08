Olivia Newton-John ha fallecido a los 73 años. La cantante y actriz, conocida en todo el mundo por protagonizar el musical ‘Grease’ junto a John Travolta, ha muerto en su casa. así lo han anunciado sus familiares a través de su perfil oficial de Instagram. «Olivia falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil», arranca diciendo el escrito.

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer», continúa el escrito.

Su abuelo materno era Max Born, Premio Nobel de Física en 1954

Nacida en Cambridge, Reino Unido, el 26 de septiembre de 1948, con apenas cinco años se trasladó con su familia a Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Era hija del galés Brinley «Bryn» Newton-John (1914-1992) y la judía alemana Irene Helene Born (1914-2003). Su abuelo materno fue el físico y matemático alemán Max Born, que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954. Desde muy pequeña dio señales de su talento para la música y la danza. Su primer álbum If Not For You, grabado en 1971, fue un éxito en Estados Unidos, lo que la disparó de inmediato a la fama.

En 1974 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. Allí interpretó el tema «Long Live Love» y quedó en la cuarta posición, resultando como ganadores los suecos ABBA con ‘Waterloo‘. En 1975 se fue a vivir a los Estados Unidos, donde alcanzó fama como cantante de música pop y también de música country. En 1978, siendo ya una estrella en el país norteamericano, protagonizó la película Grease, dirigida por Randal Kleiser, con la que conseguiría mayor proyección internacional.

Ganadora de cuatro premios Grammy

A lo largo de su carrera, Olivia Newton-John obtuvo cuatro premios Grammy. En 1979 intervino en el concierto benéfico Music for UNICEF, junto con artistas como Bee Gees, ABBA, Donna Summer, Rod Stewart entre otros, cantando Rest your love on me y The Key.

En 2017 Olivia Newton-John dio a conocer que padecía un cáncer de pecho, enfermedad que ya le había sido diagnosticada tanto en 1992 como en 2013. A pesar de su larga lucha contra esta dolencia, siempre se mantuvo positiva, y muy a favor de un cambio profundo en la alimentación y en los hábitos de vida como cura para esta enfermedad. «Me concentro en el lado positivo de las cosas, sin importar el desafío», decía con optimismo, a pesar de su estado: se encontraba nuevamente afectada de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis.

Olivia Newton-John se casó en secreto con el magnate John Easterling en 2008

En el terreno personal fue discreta. Fue protagonista de numerosos titulares de la prensa del corazón a finales de los años 90, cuando se supo de la desaparición de su entonces pareja, Patrick McDermott, un operador de cámara al que se le perdió la pista en 1996. Desapareció en extrañas circunstancias durante una excursión en barco en 2005. Un año después de que se declarase oficialmente su muerte, en 2008, se destapó que había sido visto en México y que había simulado su muerte para romper su relación con Olivia y porque estaba implicado en delitos de evasión fiscal. Tenía deudas de más de 30.000 dólares y estaba acusado de no pagar la manutención del hijo que tiene con su exmujer, la actriz Yvette Nipar.

«En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation», detalla el comunicado que anuncia su fallecimiento. A Olivia le sobreviven su esposo John Easterling; su hija Chloe, fruto de su relación con su primer marido, el actor Matt Lattanzi. Tras su muerte deja viudo a su actual pareja, el magnate John Easterling. Se casaron en secreto en julio de 2008.