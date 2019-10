Miley Cyrus, ingresada de urgencia en un hospital

A sus 26 años, la vida de Miley Cyrus es tan intensa que bien podría suponer la ajetreada vida de una sexagenaria. Ha triunfado como actriz, se reinventó y triunfó como cantante. Ha sido víctima de sus adicciones y las superó sin mayores problemas. Se ha casado con Liam Hemsworth y se ha divorciado para encontrar de nuevo el amor en una de sus mejores amigas, de la que se separó dos meses después. Ahora se rumorea que tiene nuevo novio, al pillarla besándose con Cody Simpson. Pero, en cuestiones de salud, tanto trajín le ha traído problemas y es que acaba de ser ingresada de urgencia en el hospital, preocupando a sus seres queridos.

Una foto compartida por Miley Cyrus en su perfil de Instagram ha dejado en shock a sus seguidores, al mostrarse tumbada en la camilla de un hospital con una vía intravenosa en el brazo. Ella ha preferido no dar a conocer la afección que le ha llevado a ser ingresada en el hospital, pero diversos medios estadounidenses se ha atrevido a afirmar que se trata de una amigdalitis, un gran quebradero de cabeza para alguien que se gana la vida con su voz.

“Intento sanar lo más rápido posible para llegar a Gorillapalooza con The Ellen Show, Portia de Rossi y Bruno Mars este fin de semana. Enviadme buenas vibraciones. Espero que los dioses y las estrellas del rock me envíen un impulso de pillería y me ayuden a patear esta mierda a la basura de donde pertenece”, escribía Miley Cyrus, que desea estar en el concierto ideado para recaudar fondos para minimizar la veloz extinción de muchas especies animales y vegetales.

Pese a estar ingresada en el hospital, Miley Cyrus no renuncia a sentirse bien cuidando su imagen. Lo ha hecho con la ayuda de su madre, que ha estado a su lado en la cama del hospital, lavándole el pelo a la artista: “Como te presentas ante ti misma puede determinar como te sientes. Gracias mamá por ayudar a que esta pequeña enferma luzca un poco mejor lavándome el pelo. ¡Mi madre es la mejor!”, mostraba en una de sus stories de Instagram.

Pero quizá lo que más ánimo le haya dado es la visita de su nuevo mejor amigo, Cody Simpson, con el que se le está relacionando en los últimos días, tras pillarles besándose con pasión. La foto que ha compartido muestra al joven con su guitarra tumbado al lado de Miley Cyrus y velando por su salud y si entretenimiento mientras dure su ingreso hospitalario.