Miley Cyrus le ha escrito a su ‘alter ego’, Hannah Montana, para celebrar el 15 aniversario del papel que le dio fama mundial y problemas de identidad

Ha llovido mucho desde que Miley Cyrus se presentase al mundo como Hannah Montana, concretamente 15 años. La cantante decidió aparcar su alter ego en la ficción para apostar por una versión más natural, mostrándose tal y como es: polémica, con una vida amorosa frenética cargada de sustos y con un coqueteo con las drogas que muy poco han gustado en su entorno. Sin embargo, ella es feliz así y ya no se esconde detrás de una adorable niña de serie infantil con la que dio el salto a la fama en todo el mundo. Miley Cyrus ya no es Hannah Montana y bien claro ha querido dejar claro la artista que ha roto con el pasado. Aun así, no reniega de lo que un día fue y lo que le ayudó a ser lo que ahora es. Así se desprende con la carta que le ha escrito a su personaje con motivo del 15 aniversario del estreno de la mítica serie.

Una carta que ha compartido en su perfil de Instagram, escrita a mano sobre un papel rosa de aspecto infantiloide, que ha hecho las mieles de sus seguidores. “Hola Hannah. Ha pasado un tiempo, quince años para ser exactos, desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad”, comienza a escribir Miley Cyrus rompiendo con el pasado, pero reconciliándose a la vez con él. Siempre ha dejado claro que ella no es Hannah Montana, sino que esa niña dulce que siempre se metía en líos no era más que un papel que interpretaba y que de eso tan solo hay en realidad los líos, más serios, en los que aún sigue inmersa.

“Luego me metí en una bata de rizo rosa con las siglas ‘HM’ deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces que ahí es donde vivirías para siempre. No solo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo. Aunque se te considera un ‘alter ego’, en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tenías más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos”, reconoce Miley Cyrus en la emotiva carta con la que ha logrado conmover a los fans, tanto los suyos como los de la propia Hannah Montana.

Miley Cyrus reconoce que ser Hannah Montana durante seis años ha sido un honor, aunque también haya conllevado momentos muy duros en su vida íntima. “No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio de Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero, Hannah Montana”, se despedía.

Hannah Montana responde a Miley Cyrus

Lo curioso y que ha impactado a todos no solo está en la carta que Miley Cyrus le ha escrito a Hannah Montana, sino también en cómo le ha respondido a través de Twitter con un tierno mensaje: “Me alegro de saber de ti Miley Cyrus. Solo ha pasado una década”. Una iniciativa que ha gustado mucho a los que creciendo viendo la serie que dio fama mundial a la cantante, que después rompió todos los moldes sobre los escenarios, ya como ella misma y sin necesidad de esconderse tras la dulzura de su personaje. Un revuelo mediático que sigue despertando simpatías entre todos y que han aprovechado para reclamar la vuelta de la serie con un giro de 180 grados a la trama. ¿Aceptará Miley Cyrus?