La cantante ha confesado que no llevó bien que la gente la señalara como la culpable de haber roto la relación por aparecer en actitud cariñosa con una amiga en Italia.

Justo cuando se cumple un año del anuncio de uno de los divorcios más sonados de Hollywood, el de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, tras diez años de relación y ocho meses de matrimonio, la cantante y actriz ha salido a la palestra para contar los verdaderos motivos que se escondieron tras su ruptura.

En una entrevista concedida al podcast «The Joe Rogan Experience», Miley Cyrus confesaba que cuando se lanzó el comunicado sobre su divorcio no llevó bien los comentarios (o especulaciones) de la gente sobre los motivos de la ruptura y que tachaban a la que fuera ‘Hannah Montana’ de ser la culpable después de que fuera fotografiada besándose con en un barco con la bloguera Kaitlynn Carter.

«Pude aceptar que alguien al quien quería y yo nos dimos cuenta de que ya no nos amábamos como antes. Lo que no voy a aceptar es ser la villana de todas las historias que hay acerca de nuestra relación. Me sorprende que la gente piense que no hay un cese en la relación, que quizás no vieron, y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio. Para muchos un día era feliz sobre las alfombras rojas y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia. ¿En serio?», indicaba.

Con motivo de la promoción de su nuevo single, «Midnight Sky», la exestrella de Disney Channel se está abriendo en canal en todas y cada una de las entrevistas que está realizando. Así hemos podido conocer que está deseando volver a darle vida al personaje que le catapultó a la fama, además de otros detalles de índole personal. Gracias a su peculiar característica de hablar sin filtros, hace un par de semanas, Cyrus contaba cómo habían sido sus primeras relaciones sexuales. La cantante relataba que la primera vez que se había ido a la cama con alguien fue a los 11 años y con dos chicas. Sin embargo, recalca que la primera vez que «lo hizo todo con un chico» fue a los 16 y que acabó casándose con él. «Le mentí y le dije que no era el primero para no parecer una fracasada», decía entre risas.

Un divorcio con muchos dardos envenenados

El 11 de agosto de 2019, el actor y la cantante comunicaba el cese en su matrimonio después de una larga relación (con varias rupturas de por medio). Desde entonces, la interprete de «Party in the USA» no se cortaba ni un pelo y reconocía que sus mascotas le habían dado más cariño que su ya exmarido. Pero los ataques no quedaron ahí y conforme pasó el tiempo los ataques se incrementaron.

Así, la cantante no dudaba en tachar al actor de no ser una buena persona y dejaba claro que Cody Simpson había sido la «única buena persona con la que he salido, el resto es una mierda». Sin embargo, su relación con el cantante se acabó hace unas semanas después de seis meses de intensa relación. Aunque eso sí, en buenos términos. Entonces, la que fuera ‘Hannah Montana’ aseguraba que ambos estaban centrándose en ellos mismos para convertirse en el modelo que querían ser y qué querían hacer. Además, pedía a todos sus seguidores que no se notaba de una noticia triste puesto que iban a seguir siendo amigos e incluso les volverían a ver juntos comiendo pizza.

Por el momento, Liam Hemsworth se ha mantenido en un discreto segundo plano y ha intentado rehacer su vida sin que tuviera trascendencia. Sin embargo, a pesar de que él no se ha pronunciado públicamente, sí lo ha hecho su cuñada, Elsa Pataky. En concreto, días después de su divorcio, la actriz española comentaba que, a pesar de estar «chafado«, lo llevaba bien porque era un chico fuerte que se merecía lo mejor. «Creo que se merece mucho más«, insistía.

Miley recupera la sonrisa tras la muerte de su abuela

En medio de toda la promoción y su actuación en los MTV, Miley Cyrus sufría un duro golpe tras el fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida, su abuela materna. «Aunque te hayas ido… Nada ha cambiado ni cambiará nunca. Siempre será mi inspiración y mi ícono de moda. Pero no solo eso. Serás el modelo definitivo de ser una verdadera luz en un mundo completamente oscuro. Eres un destello de sol. Cada vez que me despierte, veré esa bola de fuego en el cielo y veré tu cara», escribió la cantante destrozada junto a una serie de imágenes junto a su «Mammie».