La familia Trump está viviendo un duro golpe tras la repentina muerte de Ivana Trump, la que fuera primera esposa de Donald Trump. A pesar de que perdió la vida el pasado 14 de julio tras sufrir una fuerte caída por las escaleras, tal y como decretó la autopsia, no ha sido hasta varios días después, este 20 de julio, cuando se ha celebrado su último adiós. Un funeral multitudinario al que también ha acudido el expresidente de los Estados Unidos y su actual mujer, Melania Trump. El magnate ha estado arropando a las hijas que tenía en común con la fallecida, Donald Jr., Ivanka y Eric, quienes estaban completamente consternados por la muerte de su progenitora.

De riguroso luto y con una flor en la mano, Donald Trump llegaba a darle el último adiós al que fuera su esposa. El funeral ha tenido lugar a la 13.30 (hora local) en la Iglesia de San Vicente Ferre, que ha estado escoltado desde primera hora de la mañana por agentes del servicio secreto de Estados Unidos, ya que se conocía la asistencia de numerosos rostros conocidos, entre los cuales se encontraba el ex presidente de los Estados Unidos. Aunque no se le vio llegar a la iglesia, sí en el tanatorio Frank Campbell donde recogió los restos mortales de la que fue su primera esposa.

Donald Trump ha querido dar el último adiós a la que fue su primer amor

Además de Melania y Donald Trump también han acudido los hijos de la fallecida, Ivanka, Donald Jr. y Eric, que llegaron juntos a la iglesia. Lo hicieron junto a sus respectivos cónyuges e hijos, que quisieron despedirse de su abuela. Con el semblante serio, los hijos y nietos de la fallecida llegaban a las inmediaciones bajo la atenta mirada de cientos de personas que se han congregado en la zona. Unos minutos después llegó el féretro cargado por varios hombres y todos esperaron su entrada a la iglesia.

Quien no estaba presente en ese momento era Donald y su actual esposa. Aunque sí fueron de los primeros en llegar al tanatorio, prefirieron no captar toda la atención en la iglesia. Por este motivo decidieron llegar 10 minutos después de que se cerraran las puertas. Aunque este retraso ha causado muchos comentarios en la familia, el motivo no podría ser otro que intentar pasar desapercibido en un día tan doloroso para la familia, quienes han tenido que despedirse del matriarca.

Fue la propia familia quien hizo pública su muerte a través de un comunicado: «Con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, una madre cariñosa y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente», expresaron. «Ella huyó del comunismo y abrazó este país. Ella enseñó a sus hijos sobre determinación y dureza, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos le echarán mucho de menos», rezaba el mismo.