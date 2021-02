La hermana de Mariah Carey le demanda por más de un millón de euros por confesar todo lo que le hizo de pequeña en un libro. La cantante dice que la drogó, le provocó quemaduras de tercer grado y hasta trató de venderla a un proxeneta. Su infancia fue un calvario y aún deberá enfrentarse a su pasado, ahora en los tribunales

Alison Carey, la hermana mayor de Mariah Carey, ha decidido dar un paso al frente y demandar a la cantante por más de un millón de euros. La relación entre ambas nunca ha sido especialmente estrecha, pero las revelaciones vertidas por la artista el pasado año en su libro de memorias, ‘The Meaning of Mariah Carey’, supusieron un antes y un después en su vínculo. Mariah Carey acusaba a su hermana de graves delitos cuando ella era aún una niña y que le han provocado una “inmensa angustia emocional” que explicaría su forma de ser en la actualidad y es que junto a ella ha vivido los peores capítulos de su vida, como cuando dice que la sedaba, le drogaba e incluso recuerda que trató de venderla a un proxeneta.

Mariah Carey se ha convertido en el icono musical por excelencia cada Navidad por su tema ‘All I want for Christmast is you’, aunque en su hogar las navidades no eran especialmente hermosas. Las duras confesiones de la cantante en sus memorias han provocado un tsunami en su entorno y es que relata detalles de su matrimonio opresor, de la violencia familiar que vivió desde que era una niña e incluso pone sobre la mesa el trastorno bipolar del que es víctima. Pero han sido las confesiones sobre lo que le hacía su hermana cuando era pequeña lo que ha provocado que deba responder ante la justicia por un supuesto delito de difamaciones y calumnias y por las que se enfrenta a una condena de más de un millón de euros. Eso sí, para eso el juez antes debe pronunciarse al respecto.

“Cuando era pequeña había desarrollado el instinto de sentir cuando se avecinaba la violencia”, relataba con crudeza Mariah Carey en su libro autobiográfico, subrayando que se dio cuenta que “cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono, debía ponerme a cubierto”. Una dura realidad que marcó su infancia y que explica muchas cosas de su vida actual y de su forma de enfrentarse al mundo. No toda la violencia que vivía en casa iba dirigida hacia ella, también su madre sufrió la agresión por parte de uno de sus hermanos que terminó con la mediación de la policía. La cantante ha grabado a fuego la frase que uno de los agentes pronunció cuando llegó a su casa a auxiliar a su madre: “Si esta niña lo logra será un milagro”. Esto le ha marcado, pero quizá más lo que le hacía su hermana mayor por mera diversión y que le ha traumatizado de por vida.

“Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, sentenciaba Mariah Carey en uno de los capítulos más duros de su libro de memorias. La cantante recuerda cómo comenzó a entender la música como una vía de escape y tras cosechar cierto éxito, cómo su madre y sus hermanos pasaron a entenderla como “un cajero automático con peluca”. De hecho, se queja de que se ha sentido siempre abandonada por su familia y que “simplemente trataron de hacer creer que yo era inestable de forma institucional inmediatamente después de haber firmado el mayor acuerdo económico de un artista en solitario”. Una estrategia que no les salió bien, pero que marcó su relación para siempre.

Ahora, la hermana de Mariah Carey, Alison, ha querido llevar estas acusaciones a los tribunales. En los documentos que ha desvelado el diario ‘TMZ’ se recoge que al ver estas confesiones “se sintió profundamente dañada” y acusa a su hermana de inventarse estas historias “para promocionar las ventas de su libro”. Se escuda en que no hay pruebas y “evidencias para sustentar” tales acusaciones. Unos recuerdos, según ella manipulados, que han sido vertidos “sabiendo el daño que causarían”. Un daño que también a ahondado en su problema de salud, dado que la hermana de Mariah Carey dice estar atravesando trastornos digestivos, problemas en la columna y una lesión cerebral que le provoca discordancias en la memoria a corto plazo y de visión.

Además, es seropositiva, enfermedad que contrajo tras desempeñar la prostitución durante años hasta que fuese detenida. Una vida muy difícil la suya también y que entiende que las acusaciones de su hermana tan solo vienen a agravar su situación a la que, además, hay que sumarle una situación económica precaria. Quizá se soluciones con la demanda de un millón de euros que pende sobre la artista, pero para eso deberá demostrar que su delicada situación es culpa de su hermana y que las confesiones de Mariah Carey han agravado su estado.