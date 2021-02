La hija del expresidente de Estados Unidos formará parte del equipo de Donald Glover en la plataforma en streaming.

Que en la familia Obama hay talento de sobra no lo cuestiona nadie… Malia Obama, hija menor del expresidente de Estados Unidos, Barack Omaba y Michelle Obama, ha sido fichada por Amazon Prime. La joven, de 22 años, se ha unido al equipo de redacción de uno de los primeros proyectos de Donald Glover en esta plataforma. Glover, conocido artísticamente como Childish Gambino y ganador de varios Premios Emmy y Grammy, es responsable de series de televisión como ‘Community’ o ‘Atlanta’, la ha incorporado a su equipo de guionistas para formar parte de un proyecto que promete ser un éxito.

Malia Obama trabajará directamente con Glover, quien acaba de firmar un contrato de producción millonario con la plataforma en ‘streaming’. El estadounidense será el encargado de producir una serie de proyectos televisivos para Amazon Prime que faltan por sin concretar pero ya se han puesto en marcha. Entre ellos destaca una serie llamada ‘Hive’. Según ha publicado ‘The Hollywood Reporter’, la historia girará alrededor de la cantante Beyoncé.

Malia Obama acaba de terminar sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard. Desde hace tiempo la joven mostró mucho interés por el sector audiovisual. No en vano ha realizado prácticas en la industria. Uno de sus primeros trabajos, en calidad de becaria, lo desempeñó en el año 2015, en la serie ‘Girls’, de HBO. También ha hecho prácticas en Weinstein Co., la compañía de producción y distribución de cine y televisión fundada por los hermanos Bob y Harvey Weinstein.

Malia se graduó en la escuela Sidwell Friends de Washington D.C. en junio de 2016. Tras finalizar el bachillerato decidió tomarse un año sabático antes de iniciar su formación universitaria en Harvard. En septiembre de 2017 Malia Obama se mudó al campus. Allí llegó acompañada por sus padres y decenas de cámaras que inmortalizaron las lágrimas del expresidente al dejar a su hija en el colegio mayor. “Para todos los que tenemos hijas, todo sucede demasiado rápido. Dejé a Malia en la universidad, y le comenté a Joe y Bill [Biden] que fue como si me estuvieran haciendo una operación a corazón abierto”, revelaría después en un acto organizado por la Fundación Beau Biden, en Delaware. Allí relataba que, al igual que cualquier padre, le costó ver cómo su benjamina emprendía vuelo por su cuenta: “Estoy orgulloso de no haber llorado delante de ella. Pero de regreso, el Servicio Secreto fingió no darse cuenta de que yo estaba llorando, estaba tan compungido. Fue duro”.

El hecho de que Malia Obama trabaje como guionista en una serie basada en la vida de Beyoncé no parece producto del azar. La cantante, demócrata, mantiene una estrecha amistad con el matrimonio Obama. No solo actuó en el baile de inauguración de su mandato presidencial. En otras ocasiones se la ha visto en compañía de Obama y su mujer. “Es una madre cariñosa, una esposa amante, mientras al mismo tiempo, es la primera dama”, indicaba tras participar en la grabación de un vídeo para la campaña electoral del presidente Obama. “Sin importar la presión, el estrés de estar bajo el microscopio, ella es humilde, afectuosa y sincera”, añadía. Así fue cómo descubrió ante el mundo su admiración por la que fuera Primera Dama de Estados Unidos, a la que considera “el ejemplo último de una mujer afroamericana verdaderamente fuerte”.

Michelle, por su parte, también se ha deshecho en halagos hacia Beyoncé. «Ella es inteligente, creativa, una gran madre, y ama a su familia. También es alguien que prefiere el bajo perfil, así que tenemos mucho en común, excepto que yo no puedo cantar, ni puedo bailar’, ha revelado.

En los últimos años han sido numerosas las muestras de amistad entre Beyoncé y Michelle Obama. La intérprete de ‘Halo’ fue una de las invitadas del 50 cumpleaños de la estadounidense. En la fiesta ofreció un pequeño recital que causó sensación a los asistentes. Obama, por su parte, tuvo un divertido y cómplice gesto con ella al disfrazarse de Beyoncé en el videclip ‘Formation’. En aquel vídeo, que se grabó con motivo del 36 cumpleaños de la cantante, participaron otros rostros conocidos como sus compañeras de Destiny’s Child o la tenista Serena Williams.