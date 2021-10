Gigi Hadid y Zayn Malik, que tuvieron una hija en común hace un año, han puesto fin a su relación. Una decisión que llega después de que el que fuera integrante de ‘One Direction’ se viera envuelto en una desagradable pelea familiar en la que está implicada la madre de la modelo, Yolanda Hadid.

Según ha publicado la revista ‘People’, Zayn Malik protagonizó una acalorada discusión con Yolanda Hadid y esta habría terminado con una supuesta agresión del cantante a su suegra. Unas acusaciones que a los pocos minutos que se hicieran públicos los hechos el exmiembro de ‘One Direction’ negaba a través de sus redes sociales. «Como todos sabéis, mi intimidad permanece en la más estricta privacidad y quiero crear un espacio seguro para que mi hija crezca. Un lugar en el que los asuntos familiares privados no sean compartidos en un escenario público en el que todos puedan comentar sobre ellos», comenzaba a escribir Zayn Malik a través de un bloc de notas en sus redes sociales.

«En un esfuerzo para proteger ese espacio, acepté no impugnar los hechos derivados de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja que entró en nuestra casa mientras ella estaba desde hace semanas fuera. Esto debía permanecer en la más estricta privacidad, pero eso se ha quebrantado. A pesar de mis esfuerzos por restaurar la paz familiar para que se me permita participar en la crianza de mi hija, esto se ha filtrado a la prensa. No obstante, tengo la esperanza de que todos los implicados retiren las duras palabras que han hecho públicas contra mí. Me mantengo en alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece», aseveraba el cantante.

Aunque la modelo no se ha pronunciado al respecto, el representante de Gigi Hadid ha salido a la palestra y ha asegurado que está centrada en hacer lo mejor para su hija y ha pedido respeto para estos momentos difíciles. La pareja pone así fin a una relación intermitente que ha durado más de seis años, según ha hecho público ‘TMZ’. En concreto, tal y como apunta el medio estadounidense, la pareja estaría haciendo vida separada desde hace más de un mes.

El pasado 24 de septiembre, la modelo Gigi Hadid y el exintegrante de One Direction, Zayn Malik, dieron la bienvenida a su primera hija en común. Fueron los propios padres quien anunciaron la feliz noticia a través de sus redes sociales con alguna que otra fotografía en blanco y negro en donde aparecían sosteniendo la mano de su pequeña. La llegada del bebé supuso un antes y un después en la vida de la pareja y no fue hasta meses después cuando comunicaron el nombre que habían elegido para la pequeña.

Así vivió Gigi Hadid su embarazo y se enfrentó a la maternidad

Meses después de dar a luz a su primera hija, Gigi Hadid compartía en sus redes sociales una carta manuscrita en la que explicaba cómo se sentía al haberse convertido en madre y reconocía que estaba emocionada por todos los mensajes de cariño que le habían hecho llegar durante el embarazo. «Me siento abrumada con todas las cosas bonitas que ha recibido mi pequeña, a la que todos se están encargando de mimar. Poco a poco iré compartiendo todos los presentes con todos vosotros. Por cierto, he mandado unas tarjetas de agradecimiento a todos y cada uno de los que nos habéis mandado un detalle. Si no han llegado a todos, no es por falta de gratitud sino de tiempo. Solo soy una madre primeriza que trata de sacar todo adelante y que de vez en cuando necesita una buena siesta«, aseguraba la joven de 25 años.

Gigi Hadid y Zayn Malik quisieron ser ellos mismos quienes confirmaran la noticia del nacimiento después de que el padre de la modelo desvelara por error que su nieta había llegado al mundo. Así, la modelo y el ex One Direction hicieron pública la noticia a través de las redes sociales junto a tiernas fotos en las que se podían ver sus manos fundidas con las de la recién nacida. «El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos”, escribía el cantante.