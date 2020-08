Entramos en el yate de Cristiano Ronaldo, en el que disfruta de sus vacaciones en familia. Georgina Rodríguez nos hace de improvisada reportera y nos enseña la embarcación por dentro y por fuera para ver por qué vale 6 millones de euros

Algo debe tener Ibiza que año tras años atrae a infinidad de famosos a sus playas, convirtiéndose durante los meses de verano en el rincón del mundo con más famosos por metro cuadrado. Entre ellos, disfruta de sus vacaciones Cristiano Ronaldo, acompañado por supuesto de Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, y con la inestimable ayuda para que el plan sea perfecto de un impresionante yate de ingentes dimensiones. Una embarcación en la que surcar los mares de la isla pitiusa –llegando incluso a aguas italianas-, alejarse del bullicio de las playas y de la indiscreta mirada de los paparazzi. Sin embargo, estos tienen teleobjetivos en sus cámaras que nos ayudan a ver qué hacen en cubierta el futbolista y su chica.

No obstante, Georgina Rodríguez se ha convertido desde el inicio de su romance con Cristiano Ronaldo la mejor reportera posible para todos los medios y es que no duda en compartir cada detalle de su día a día en las redes sociales. Con esta intensa actividad viral, no es de extrañar que se desvelen algunos de los secretos mejor guardado de las vacaciones de la familia en Ibiza: cómo es su nuevo yate, el ‘Vecchia Signora’. El futbolista portugués fue visto hace unos meses visitando un conocido astillero de la Toscana, donde se encaprichó de un yate de 27 metros de eslora valorado en 6 millones de euros. Un barco que, al fin, han podido estrenar.

El deseo de Cristiano Ronaldo para sus vacaciones familiares en este atípico verano venía marcado por dos premisas fundamentales: permanecer alejado de miradas indiscretas y alejarse lo máximo posible del coronavirus. Dicho y hecho. Sus vacaciones en este yate de ensueño le ha permitido eludir los posibles contagios por el Covid-19, dado que ni tan siquiera han bajado de la embarcación para pisar tierra firme. Además, con tan solo poner rumbo mar adentro se olvida de que días después salgan fotografías suyas mientras descansa con su familia. Algo que, por otro lado, ya ha sucedido, pero quizá no tenga importancia verle a bordo de un lujoso yate a cientos de metros de distancia, cuando Georgina Rodríguez no para de publicar fotos en sus redes sociales desde el interior. Una oportunidad de oro para ver cómo es el yate desde dentro y los lujos que ofrece a Cristiano Ronaldo y su familia.

Echando un vistazo a lo que se esconde tras lo que en realidad quiere mostrar Georgina Rodríguez en su Instagram, podemos comprobar que los muebles del yate son exclusivos, hechos a medida para él. Así, no es de extrañar que siga todas las líneas marcadas para tener una decoración a la última tendencia, sin olvidar los pequeños detalles y comodidades que se puedan imaginar. Y es que este yate no solo tiene un camarote a modo de suite para Cristiano Ronaldo y su chica, sino también otros cinco camarotes para sus hijos, todos ellos con baño privado incluido. También posee un amplio comedor interior y otro exterior en cubierta, los cuales aprovechan según dicte la temperatura exterior o las ganas de ser vistos o no. Pero mejor que saber lo que tiene… ¡vamos a verlo!