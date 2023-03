Las redes se burlan del extraño acento de Ana de Armas

Ana de Armas no puede estar más feliz. Estar nominada a un Oscar por su papel en la película de Andrew Dominik, 'Blonde', supone para ella todo un logro en su carrera como actriz, hecho sobre el que se ha pronunciado en una entrevista a Movistar +, el único canal en nuestro país que televisó la gala. Es precisamente ahí donde muestra un extraño acento sobre el que las redes sociales se han burlado, pues se preguntan si es que se ha olvidado de hablar español. "¿Por qué tiene ese acento? Llegó hace unos meses sin hablar inglés y ahora no sabe hablar español" o "Me estoy partiendo con su acento de gringo" son solo algunos de los comentarios de Twitter que han reparado en este detalle. "Habla como Los Morancos haciendo de americanos" o "¿Por qué habla así si ha vivido mucho tiempo en España", dicen otros. Aunque no es la primera que a un castellano parlante se le contagia el acento americano, llama la atención este giro en la forma de hablar de Ana de Armas y es que ha participado en series españolas como 'El internado', donde no tenía estos dejes.

Vídeo: Movistar +

La artista durante su charla con la periodista llega a intercalar incluso alguna frase en inglés. "You know" (tú sabes), dice la actriz hispanocubana. Vive en Estados Unidos desde hace años, por lo que hay otros que en la misma red social han defendido a Ana de Armas. "Cuando estás meses hablando una lengua que no es la tuya y viviendo fuera, estas cosas pasan", asegura otro usuario de Twitter, lo que deja ver que no solo tiene detractores, sino también defensores por este cambio en su acento. La actriz, nacida en La Habana (Cuba), se mudó a Los Ángeles en el año 2014, lo que se traduce en casi una década allí. Además, cabe señalar que en la alfombra de los Premios Oscar se habla en inglés y ella venía de hacer varias entrevistas en medios estadounidenses, detalle que hay que tener en cuenta a la hora de analizar su acento.

Si bien no se ha alzado con la estatuilla, su paso por la alfombra roja ha dado que hablar también por sus rompedores looks, los cuales hemos analizado en SEMANA.

