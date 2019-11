Hailey Baldwin y Justin Bieber están más enamorados que nunca y no dudan en gritarlo a los cuatro vientos. El pasado 30 de septiembre, la pareja se dio el «sí, quiero» en Carolina del Sur, entre grandes medidas de seguridad. Sin embargo, han sido los propios protagonistas los que quisieron compartir imágenes del romántico momento con sus seguidores. Ahora, la radiante novia ha mostrado una de las instantáneas más inéditas.

En la imagen privada de la ceremonia, podemos ver a la feliz pareja fundiéndose en un romántico beso. «Agradecida por el amor de mi vida», escribía la sobrina del actor en sus redes sociales junto a la imagen.

“Iba a esperar un poco para decir algo, pero las palabras viajan rápido. Escucha alto y claro Hailey, ¡estoy tan enamorado de ti! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, amándote paciente y cariñosamente. Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús a través del Espíritu Santo nos encamine en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. ¡Mi corazón es absoluta y completamente tuyo y siempre te pondré a ti primero! Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no me gustaría pasarla con nadie más. ¡Me haces mucho mejor y nos complementamos tanto el uno al otro! No puedo esperar a vivir la mejor temporada de vida. Es gracioso, porque ahora contigo ¡todo parece tener sentido!”, fueron las palabras que eligió el joven ídolo para confirmar su compromiso con la joven.

