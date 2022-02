Kanye West se ha ido de shopping con la modelo Chaney Jones, que todos describen como la doble de Kim Kardashian por su similitud. Fueron vistos caminando por las calles de Miami el pasado jueves 24 de febrero.

La pareja entró a una tienda de Balenciaga antes de ir a comer sushi. «Estuvieron paseando por las tiendas de Bal Harbour y se detuvieron en la de Balenciaga. Luego cogieron un ascensor para subir al segundo piso y fueron a Makoto, y allí cenaron arroz crujiente de atún picante y algunas copas», relata una fuente que vio a West y a Jones.

El rapero, aunque hizo esta aparición pública con Chaney Jones, no respondió ningún comentario ante las preguntas de las fans que había alrededor, e intentó pasar muy desapercibido y ser lo más discreto posible. No obstante, visto su historial en las últimas semanas, puede ser que haya aparecido con la influencer únicamente para intentar darle celos a su ex mujer, Kim Kardashian.

El aspecto de West era bastante descuidado: su ropa tenía algunas manchas e iba vestido informal, con una sudadera. No parecía que estuvieran en una cita. Chaney Jones, por su parte, parecía completamente una Kardashian: su camiseta de tirantes ajustada y los leggings oscuros que llevaba a juego, se ceñían a la perfección a sus curvas y las potenciaban. El pelo lo llevaba recogido en un moño y dejaba despejada su cara, aunque iba cubierta con unas enormes gafas de sol de efecto espejo. A sus pies, unas zapatillas negras. Colgando de sus manos, un bolso negro de Hermes Birkin.

Más de una cita

No es la primera vez que Jones y West aparecen juntos. Antes de que se les viera de compras en Miami, estuvieron juntos en Nobu Malibu, y ella asistió al concierto de presentación de Donda 2 en Miami a finales de febrero. Pero ¿qué es lo que realmente quiere Kanye West?

A pesar de que el rapero ha intentado por todos los medios rehacer su vida con varias mujeres desde que Kim Kardashian y él anunciaron su separación en febrero de 2021, él parece no poder olvidar a su ex mujer. Poco después de que él rompiera la relación abierta que mantenía con Julia Fox, West mandó a Kim un camión lleno de rosas el día de San Valentín. Todo mientras comenzaba otra relación con Chaney Jones.

Su ex, Julia Fox (estrella de la película Uncut Gems) confesó que el cantante la obligaba a aparecer con él públicamente y a darle muestras de cariño delante de los paparazzis, todo para que Kim Kardashian sintiera celos. Pero lo único que la fundadora de Skims ha sentido ha sido indiferencia. Kardashian no se ha pronunciado sobre nada de las parejas de West, y todo lo que ha demostrado es que le da igual el tema y que se encuentra muy feliz viviendo su nuevo noviazgo con el cómico Pete Davidson.

Además, numerosas fuentes cercanas al rapero han confirmado que solamente sale con Chaney Jones porque se parece a Kim Kardashian, pero que no tienen una relación oficial.

Cegado con Kim Kardashian

Kim Kardashian, por su parte, está harta de las polémicas que crea su todavía marido constantemente, y se ha visto obligada a pedirle al juez que firme su divorcio lo más rápido posible. «Kanye ha estado difundiendo mucha información falsa sobre nuestros asuntos privados y sobre la coparternidad en las redes sociales, y esto me está provocando una gran angustia emocional», escribía Kim en los documentos judiciales presentados.

El rapero no ha dudado en utilizar las redes sociales en más de una ocasión para insultar y amenazar a Pete Davidson, el nuevo novio de su ex mujer. Pero esto no queda ahí, sino que también la ha insultado a ella, pero además la ha idolatrado. A sus seguidores ya les cuesta seguir sus pasos, y no saben con qué va a sorprender el rapero cada día.

Además, West se ha negado a firmar el divorcio de Kim. No es que sean especulaciones de la gente, sino que él mismo dice que desea que su familia vuelva a estar reunida, refiriéndose a Kim Kardashian y a sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.