Algo ha tenido que suceder en casa de Justin Timberlake para que el cantante decidiera romper su silencio semanas después de que se publicasen unas fotos suyas en actitud cariñosa con una mujer, que no es su esposa. Los cimientos de su felicidad se han tambaleado, motivo por el cual el actor y cantante ha decidido pronunciarse al fin a través de su perfil de Instagram para pedirle perdón a su mujer, Jessica Biel, por el daño que le ha causado.

Justin Timberlake fue pillado hace tan solo 10 días tomándose algo con su compañera de reparto en ‘Palmer’, Alisha Wainwright. No fueron conscientes de que estaban siendo fotografiados por un paparazzi, de ahí que no dudasen en hacer manitas mientras se tomaban una cerveza en un local de Nueva Orleans. Las fotos fueron un auténtico revuelo y se puso incluso en el aire la permanencia de su matrimonio con Jessica Biel, con la que se casó en 2012 y con la que tuvo un hijo, Silas, que ya tiene cuatro años y medio.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL — 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) November 23, 2019

“Me alejo del cotilleo tanto como puedo, pero siento que, por mi familia, es importante abordar los recientes rumores que están haciendo daño a gente que quiero”, comenzaba a escribir Justin Timberlake en su cuenta personal de Instagram. Niega que haya tenido cualquier tipo de relación con su compañera de trabajo, pese a que en las fotos se les viese en actitud cariñosa, algo que él achaca al alcohol y por eso pide perdón a su esposa.

“Hace unas semanas sufrí un error de juicio, pero dejadme ser claro: no pasó nada entre mi compañera y yo. Esa noche bebí demasiado y lamento mi comportamiento. Debí haberlo sabido”, se lamenta Justin Timberlake. “Este no es el ejemplo que quiero darle a mi hijo. Quiero pedirle disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por ponerles en una situación tan embarazosa. Estoy centrado en ser el mejor padre que pueda. Y eso no me hizo serlo”, sentencia.