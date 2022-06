Johnny Depp tiene mucho que celebrar. Ha ganado a su ex, Amber Heard, en el juicio que mantenía con ella, por lo que la actriz de Aquaman tendrá que pagarle 15 millones de euros al actor, aunque se declara insolvente. Aunque él no estuvo presente durante el veredicto, lo cierto es que estuvo muy pendiente de la resolución y tras ella ha salido a celebrarlo con los suyos. No solo con conciertos en los que se ha convertido en protagonista, sino también en una cena que acaba de pagar en un restaurante hindú de Birmingham. Él y un grupo de 21 amigos acudieron al restaurante Varanasi, uno de los más conocidos de la ciudad y donde el intérprete de ‘Piratas del Caribe’ abonó un total de 58.000 euros.

Todos comieron suculentas recetas, según ha contado el director de operaciones Mohammed Hussain, quien ha explicado que cuando recibió la reserva creyó que era una broma. «Me sorprendió y al principio pensé que podría ser una broma. Pero luego llegó su equipo de seguridad, inspeccionaron el restaurante y les permitimos quedarse con todo el lugar porque nos preocupaba que otros comensales pudieran molestarlo», ha dicho en el diario Mail Online. Pero, ¿qué comieron? Platos muy variados entre los que destacan pollo marinado con especias, langostinos tandoori y varias raciones de naans, el pan típico que suele acompañar casi todas las comidas. Justo tras esta visita se ha desatado el número de llamadas, de hecho, el teléfono no ha dejado de sonar desde entonces por parte de otros posibles clientes.

En total, degustaron 10 platos y la cena duró un total de cinco horas, pero no pudieron terminarse toda la comida, por lo que pidieron que el restante fuera para llevar. «Dijo que era el mejor curry que había probado e incluso pidió que preparásemos más y se lo lleváramos al hotel», han explicado. Aunque muchos se preguntan si realmente el local y su comida era tan cara, lo cierto es que no. El montante que pagó se debe a que cerró a cal y canto el restaurante para él y el resto de comensales, lo que les llevó a renunciar a los 350 comensales que esa noche.

Johnny Depp y sus amigos disfrutaron de un salón para ellos y accedieron al local por una de las puertas traseras evitando llamar la atención. «Veremos una afluencia de más invitados ahora que hemos tenido una celebridad de su calibre viniendo al restaurante. Nunca esperé esto, para ser sincero. Me quedé boquiabierto», ha dicho. Sin dudarlo ni un instante, Johnny Depp se fotografió con parte del equipo de trabajadores del local, lo que refleja que no quería que esconder esta cita de la que poco después se han conocido todos los detalles.