En medio de la promoción de ‘Sonic 2: La película’, Jim Carrey ha hecho un importante anuncio. El actor se va a retirar del mundo de la actuación, aunque no cierra la puerta del todo a marcharse puesto que pone una condición por si regresa en un futuro próximo.

«Me voy a retirar, estoy siendo bastante serio», le ha confesado Jim Carrey a ‘Access Hollywood’ en plena promoción de su último trabajo. Eso sí, el actor tiene muy claro que solo volvería a su trabajo solo si se le ofrece una oportunidad que no se puede rechazar: «Si los ángeles escriben un guion con tinta de oro y que me diga que será un proyecto importante y que la gente lo querrá ver, quizá continúe mi carrera. Me tomaré un descanso«.

Después de haber marcado un antes y un después en la historia del cine, Jim Carrey tiene muy claro lo que quiere y no ha dudado en compartirlo públicamente. El actor que dio vida a ‘La máscara’ confiesa que el hecho de pintar le ha servido para relajarse y distraerse de su día a día. Una pasión que quiere convertir en su fuente de ingresos. Tanto es así que tiene en mente crear una página web para vender sus pinturas. «Realmente me gusta mi vida tranquila, me encanta pintar cuadros. Amo mi vida espiritual y siento que ya he tenido suficiente, ya he hecho suficiente, soy suficiente», recalca.

«Creo que la gente de este mundo vive bajo mucha presión y este país nos anima a no parar nunca y a no estar nunca satisfechos y a no mirar nunca nuestras vidas. No necesito nueve negocios. No necesito ser productor de cine, director, escritor, actor, estrella y tener una compañía discográfica y estar en TikTok, estar en las redes sociales y tener un reality show y compartir mi vida más íntima en algún programa de terapia», reflexiona.

La crítica de Jim Carrey a los Oscar 2022

La ceremonia de los Oscar 2022 sigue dando que hablar después de la agresión de Will Smith a Chris Rock después de que este último hiciera una desafortunada broma sobre Jada Pinkett Smith. Un puñetazo sobre el que todo el mundo ha opinado. El último en hacerlo ha sido Jim Carrey, quien ha reconocido que le produjo mucho rechazo ver lo ocurrido, así como el hecho de que los allí presentes aplaudieron el discurso del actor de ‘El príncipe de Bel Air’ al recoger la estatuilla. «El insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres, grita desde el patio de butacas y muestra tu desagrado, ponlo en Twitter, pero no tienes derecho a subirte al escenario y pegarle a alguien porque ha dicho algo que no te gusta», comenta.

«Él salió de la nada. Will tiene esta frustración dentro de él y le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de él, ha hecho cosas geniales, pero eso no estuvo bien. Eclipsó el momento para brillar de todo el mundo. Mucha gente trabajó muy duro para poder estar ahí y tener su momento y recibir ese premio por ese trabajo durísimo, no es baladí todo lo que hay que hacer para que te nominen a un Oscar… Y fue un momento egoísta, eclipsó todo», admitía.

El que fuera protagonista de ‘Ace Ventura’ insiste en que él hubiera tomado acciones legales contra el actor: «Habría anunciado mi intención de demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre. Hollywood está lleno de cobardes y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays».