Jennifer Garner no ha sido capaz de contener el llanto en una sesión de meditación en Instagram, lo que ha dejado a todos muy preocupados, porque no saben qué le sucede a la actriz

Los seguidores de Jennifer Garner se han llevado un buen susto este fin de semana, después de que la afamada actriz rompiese en llanto en un directo de Instagram. Son muchos los que se preguntan ahora qué le sucede a la intérprete y es que desde hace unos meses las noticias sobre ella no son negativas, los conflictos con su exmarido, Ben Affleck, quedaron aparcados y tan solo el ojo mediático estaba posado sobre ella al rumorearse la ruptura de su ex con la actriz española, Ana de Armas. Problemas que, en sí, le tocan de refilón y no explicarían sus lágrimas públicas en contexto y forma en la que tuvieron lugar. Y es que el llanto de Jennifer Garner en público ha dejado a sus fans con el corazón sobrecogido.

Vídeo: Instagram

Jennifer Garner se encontraba en una sesión de meditación virtual. Su deseo era compartir con sus seguidores una de sus prácticas rutinarias, con las que trata de poner en alineación equilibrada sus chacras, reconciliarse con su propia existencia y tomar contacto con la tierra. Lo hacía acompañada por su coach en meditación, Chealsea, con la que inició el vídeo relajada y aparentemente sin nada en la mente que la perturbase. Sin embargo, según pasan los minutos, la actriz se rompe, las lágrimas brotan de sus ojos y el llanto se vuelve incontrolable.

El desconsuelo con el que Jennifer Garner rompe a llorar conmociona a todos y deja a sus fans muy preocupados y es que pocos logran entender qué ha propiciado esta exagerada reacción de la actriz, de 48 años. Con tres hijos en común con Ben Affleck y con los problemas con su ex ya resueltos, pocos creen que aquí resida el problema que ha perturbado a la ganadora de un Globo de Oro. Poco a poco, sus redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, de aliento en momentos complicados y, por supuesto, de personas que tratan de conocer qué le ha pasado. El silencio se ha impuesto y Jennifer Garner no ha querido explicar qué le pasó, por lo que el misterio sigue pululando por las redes, al igual que la preocupación por ella. Vea el vídeo del momento que ha dejado a sus seguidores con el corazón sobrecogido.