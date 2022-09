A los 84 años, Jane Fonda ha realizado uno de los anuncios más difíciles de su vida. La actriz estadounidense ha confirmado que ha sido diagnosticada de cáncer y que actualmente se encuentra recibiendo sesiones de quimioterapia. Se muestra optimista y esperanzada de enfrentarse a esta lucha. «No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda». La ganadora de dos Premios Oscar a ‘Mejor Actriz’ ha explicado a través de sus redes sociales que padece el linfoma no Hodgkin -enfermedad que afecta al sistema linfático a través de la formación de células malignas-.

«Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia», ha comenzado la actriz explicando en su perfil de Instagram. Añade que se trata de un cáncer «muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunado. También tengo suerte porque poseo un seguro médico y tengo acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien».

Jane Fonda se sincera sobre su enfermedad

La actriz se ha explayado en uno de los posts más personales publicados hasta la fecha. «También debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También lo hacen los pesticidas, muchos de los cuales se basan en combustibles fósiles, como el mío. Estoy en quimioterapia durante seis meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático».

«El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85 años, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades».

«Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahora determinará qué tipo de futuro habrá y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando todas las herramientas. Eso incluye continuar construyendo esta comunidad de ‘Fire Drill Fridays’ y encontrar nuevas formas de usar nuestra fuerza colectiva para lograr cambios. Los exámenes parciales se avecinan y van más allá de las consecuencias, por lo que pueden contar conmigo para estar allí junto con ustedes a medida que aumentamos nuestro ejército de campeones climáticos».

La noticia pronto ha dado la vuelta al mundo. Han sido muchos los rostros conocidos que han querido mandar un mensaje de ánimo a Jane Fonda. Entre ellos, Mark Ruffalo, Lily Collins, Reese Witherspoon y Diane Keaton. Esta última le enviaba estas cálidas palabras: «Te amamos, Jane. Eres mi heroína. Eres una guerrera. Toda mi vida he estado asombrada por todo lo que haces. Seguiré admirando a la defensora que siempre has sido y siempre serás».