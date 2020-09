Gigi Hadid y Zayn Malik han dado la bienvenida a su hija, después de llevar el embarazo en secreto y de despistar a la prensa con la llegada de la pequeña

Después de muchos meses de dimes y diretes, especulaciones y un embarazo que siempre a pululado a modo de rumor entre sus seguidores y las redacciones estadounidenses, al final Gigi Hadid y Zayn Malik han confirmado no solo que efectivamente la modelo estaba embarazada – lo cual al final hicieron en mayo a regañadientes-, sino que ya tienen en sus brazos a su preciosa hija. Ha costado mucho que la pareja rompiese el celo con el que habían decidido llevar esta preciosa etapa de sus vidas, pero finalmente no se han visto en otra que tener que vencer su miedo a hablar sobre sus intimidades, ante la evidencia de que si en los próximos días se les ve paseando por la calle empujando un carrito de un bebé, ya no habría forma de escapar de la evidencia.

Gigi Hadid y Zayn Malik por fin han dado la bienvenida a su hija, tan solo una semana después de que Mohamed Hadid, el afamado padre de la modelo, desvelase sin querer y por un mero descuido que la pareja ya habría recibido a su pequeña en casa. Un lío que causó un gran revuelo mediático del que la pareja no quiso pronunciarse, al querer en todo momento llevar su embarazo en la más estricta intimidad para alejar a los fotógrafos de su rutina.

Algo complicado, porque un embarazo es de las pocas cosas que son difíciles de llevar en secreto por mucho tiempo, aunque ahí está el ejemplo de Anna Kournikova, la mujer de Enrique Iglesias, que logró llevar el embarazo de sus mellizos sin despertar las sospechas de los medios, que después de haber dado a luz, dio paso a la duda de si ciertamente estuvo o no embarazada. Tras ese revuelo, al final tuvo que verse obligada a mostrar fotos de su embarazo para acallar los rumores.

Pero eso ya son cosas del pasado. Ahora, con la llegada de la primera hija en común entre la modelo y el cantante que más éxito ha tenido tras abandonar la ‘boy band’ de One Direction, el futuro está en sus manos. Y la ilusión con la que han afrontado este nuevo reto ya no quieren ocultarlo y tanto él como ella han querido compartir en sus redes sociales no solo mensajes confirmando la buena nueva, sino también tiernas fotos de sus manos fundidas con la de su princesa recién nacida.

“Nuestra niña está aquí, sana y hermosa, tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo será una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos”, escribía emocionado Zayn Malik, que no cabe en sí de felicidad tras haberse convertido en padre de una preciosa niña junto a una de las modelos mejor pagadas de los últimos tiempos.

Gigi Hadid, pese a su juventud, siempre ha tenido muy claro cuando conoció a Zayn Malik que se trataba del hombre de su vida y que junto a él quería formar una familia numerosa. Han comenzado por el primero, que no es poco, pero su deseo es no quedarse aquí y seguir trayendo retoños al mundo, tal y como han confesado desde su entorno a la revista ‘People’ poco después de desvelarse su embarazo, cuando ya estaba en la semana 20 de gestación: “Gigi Hadid es joven, pero siempre dijo que quería tener varios hijos. Es muy cariñosa y, sin duda, será una gran madre”. Un sueño para la maniquí, que ya expresó cuando felicitó a su madre, Yolanda Hadid, al expresar su deseo de emularla cuando llegase al mundo su hija. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo con la llegada de su primera hija al mundo. Enhorabuena pareja.