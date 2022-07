La pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha pasado un momento muy delicado al perder a uno de los mellizos que estaban esperando. Por este motivo, este año más que nunca necesitaban unas merecidas vacaciones. Eligieron como destino Mallorca, lugar al que han acudido en años anteriores e, inevitablemente, no pudieron evitar desplazarse hasta Ibiza a bordo del súper yate del futbolista que tiene desde el pasado 2020. Ambos disfrutaron en alta mar junto a unos amigos y los hijos que tienen, que no quisieron perder la oportunidad de navegar por el Mar Mediterráneo. Aunque no ha sido una época fácil para ellos, poco a poco intentan salir del duro golpe que la vida les ha dado. Sobre todo gracias a la ayuda de sus hijos.

Georgina Rodríguez presume de cuerpo en alta mar junto a Cristiano Ronaldo

Hay que recordar que Georgina, de 27 años, y Cristiano Ronaldo, de 36, tienen cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina, la primera hija en común de la pareja, nacida en 2017; y Bella Esmeralda, la pequeña que nació el pasado 18 de abril. El bebé supone un chute de energía para el futbolista y la modelo que se refugian en sus hijos y en pasar el mayor tiempo posible con ellos. Por este motivo, no es de extrañar que hayan aprovechado sus vacaciones para pasarlas en familia a bordo del súper yate del Cristiano Ronaldo. Aunque en su momento esta embarcación se alquilaba por 196.000 euros semanales, ya no está disponible a través de ninguna página web, ya que se ha convertido en el yate personal de Cristiano. Te mostramos todas las fotos de sus vacaciones a bordo de este espectacular yate.