Fedez dejaba a sus fans con el corazón en un puño al mostrarse llorando ante la cámara para desvelar que ha recibido un diagnóstico médico muy duro por el que tendrá que comenzar un tratamiento contra una enfermedad grave. Esto fue la semana pasada y optó por no poner nombre a una enfermedad que, por las pistas que dio, muchos de sus seguidores no tuvieron más dudas y supieron que se trataba de un algún tipo de cáncer. Ahora, una semana después, el marido de Chiaria Ferragni se ha armado de valor para confesar qué le sucede en realidad, qué tipo de cáncer le aqueja y cuál será el tratamiento por el que ha comenzado una lucha por recuperar la salud y poder cumplir así los sueños que aún tiene en la lista.

“La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino de páncreas”, ha explicado ahora Fedez en una nueva publicación de Instagram, en la que ha querido arrojar más luz sobre su “problema de salud grave” que anunció días atrás, provocando una gran preocupación y alarma entre sus seguidores. Un problema que le hizo replantearse toda su vida cuando el miedo le atenazó, pero la certeza de contar con el apoyo de su familia le ha hecho dar un paso al frente y compartir con su público cómo se encuentra tras haber asimilado la noticia de que sufre un cáncer y cómo afronta la batalla que tiene por delante tras haber pasado ya por quirófano.

Fedez ha querido detallar que este cáncer es “uno de esos que si no lo coges a tiempo es un cohabitante agradable para tener dentro de tu cuerpo”. Este miedo a que no se lo hayan diagnosticado a tiempo fue lo que le hizo presentarse ante sus seguidores con lágrimas en los ojos y el susto en el cuerpo. Quizá no fue la mejor estrategia para tranquilizar a sus fans y es que el revuelo fue máximo y todos se temieron lo peor, aunque parece que con el paso de los días la fortaleza del marido de Chiara Ferragni parece que ha reaparecido.

Pero ahora le queda “un camino importante por recorrer”, dice el cantante que, tras varios días en silencio en sus redes sociales, reaparece para dar a conocer que ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica de seis horas de duración en el que se le ha extirpado el páncreas, para así eliminar el tumor en cuestión y esperar a que no existan ramificaciones hacia otros órganos vitales. Un paso por el hospital en el que ha estado arropado no solo por su mujer, sino también por sus hijos Vittoria y Leone, dos grandes razones para ganarle la batalla al cáncer. Una visita que ha dado como resultado simpáticas fotografías que vienen a restar dramatismo al diagnóstico de Fedez y a la imagen de su cicatriz tras la operación.

“Dos días después de la operación estoy bien y deseando volver a casa con mis hijos. Tardará un tiempo. Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos días. También un enorme agradecimiento por todos los mensajes de apoyo y positividad que me habéis enviado”, cerraba Fedez su última explicación sobre su estado de salud tras haber sido operado para extirparle el páncreas y a la espera de comenzar el tratamiento concreto que le ayude a decir adiós al cáncer.

En medio de esta lucha, Fedez ha recibido una de las declaraciones de amor más sinceras por parte de Chiara Ferragni. La influencer quiso insuflar ánimos a su chico diciéndole a sus fans que “necesita un extra de apoyo estos días. Te queremos más que nada, amor mío, y estarás bien muy pronto, siempre rodeado del amor de toda tu familia, amigos y gente que te quiere mucho”. Un mensaje que vino acompañado de cientos de comentarios dándole ánimos y fuerzas en su lucha contra el cáncer de páncreas y una pronta recuperación.

