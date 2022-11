Nick Carter, uno de los integrantes de ‘Backstreet Boys’ está desolado por la muerte de su hermano pequeño, Aaron Carter, a los 34 años de edad. El joven, que tenía graves problemas mentales y adicciones, ha sido encontrado sin vida en la bañera de su domicilio de Lancaster, California, lo que ha terminado por hundir al cantante, que hace 11 años tuvo que decir adiós a su hermana Leslie en similares circunstancias, al sufrir una sobredosis. De nuevo, el cantante se enfrenta a la pérdida de un hermano que, aunque no tenían buena relación a consecuencia de las drogas, que le habían separado de su familia, el dolor les ha vuelto a unir en un mismo sentimiento. Algo que ha expresado a través de unas desgarradoras palabras que han conmocionado a todos.

Las redes sociales ha sido el canal por el que Nick Carter ha querido ofrecer sus primeras palabras tras la muerte de su hermano pequeño a la temprana edad de 34 años y dejando en el mundo a su hijo, un niño que aún no ha celebrado su primer cumpleaños. Lo ha hecho mediante una carta en la que plasma sus sentimientos en estos momentos tan complicados para él y su familia, acompañando su contundente mensaje con diversas fotografías antiguas de cuando eran niños y los problemas no amenazaban su propia existencia.

“Mi corazón está roto”, comienza a escribir Nick Carter en la carta con la que trata de arrojar más luz sobre la relación distante que atesoraba con su hermano por culpa de las adicciones del menor y sus muchos problemas mentales, pues sufría esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. Demasiados problemas para un joven que denunció sufrir abusos sexuales por parte de su hermana Leslie, de dos bailarinas cuando era tan solo un niño y de su propio hermano a lo largo de su vida. Pese a estas duras acusaciones y el dolor que arrastra tras años distanciados, Nick Carter se ha armado de valor y se ha confesado.

“Mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que algún día quisiera recorrer un camino saludable y encontrar la ayuda que tanto necesitaba… A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca encontrarías aquí en la tierra… Te quiero hermanito”, se despedía con profundo dolor Nick Carter, que no desea ser señalado como posible culpable de una decisión que su hermano Aaron Carter tomó tras años culpándole de parte de sus males.