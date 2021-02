La actriz Demi Moore se ha confesado con la exitosa modelo, Naomi Campbell, tras lucir un polémico rostro en un desfile de Fendi.

Demie Moore desfiló hace tan solo unos días para Fendi, un sueño cumplido que la actriz no hubiera imaginado jamás. Compartir pasarela con modelos de figura esculpida y, además, hacerlo para un diseñador de este calibre era una quimera que pocos alcanzan. Sin embargo, sucedió y, por ello, se mostró profundamente agradecida. Lo que no imaginaba era la auténtica revolución que la esperaba por «su nueva cara«. Demi Moore estaba distinta, ni sus labios ni sus pómulos eran los de siempre y su imagen empezó a correr como la pólvora en las redes sociales. Ella permanecía en silencio tras el escándalo hasta que ha hablado sobre aquel día en un vídeo de Youtube junto a la modelo internacional Naomi Campbell, palabras que ahora copan titulares.

Vídeo: Youtube

En una charla de amigas, Demi Moore ha revelado cómo se sintió cuando era ajena al escándalo. Centrada en la oportunidad que la firma de lujo le dio, la actriz se queda con lo bueno de esta experiencia tan bonita para ella. «Me sentí especial… muy mágica. Me sentí como una adolescente. Hubo un momento en el que paré y me dije: Dios mío, estoy sobre una pasarela con algunas de las modelos más grandes de la historia. Hizo que me sintiera como una niña», ha dicho la estadounidense. Para ella no fue un simple desfile, sino mucho más, toda una aventura que permanecerá siempre en la memoria de la exitosa actriz. «Fue muy especial porque sentí que no se trataba exclusivamente de moda, se trataba de una historia completa. Fue mágico», ha repetido.

Ver esta publicación en Instagram

Donde sí se ha confesado, aunque sea de manera indirecta acerca de su supuesto nuevo rostro ha sido en sus redes sociales. En una imagen junto a su hija Demi Moore ha insistido en que el único tratamiento que utilizó para ese día fue una mascarilla, desmintiendo así cualquier retoque u operación estética que le restara expresividad o incluso cambiara radicalmente sus facciones.