Britney Spears ha sufrido un importante golpe. La artista ha compartido con sus seguidores en redes una de las peores noticias que nunca imaginó comunicar: ha perdido el bebé que esperaba junto a su pareja, Sam Asghari. «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo. Es un momento devastador para cualquier padre», ha afirmado.

«Nuestro amor por el otro es nuestra fuerza», ha subrayado a través de la nota donde señala que continuará intentando ampliar su «preciosa familia». La cantante se ha mostrado muy agradecida por el cariño que está recibiendo en estos momentos tan delicados. «Pedimos que se respete nuestra privacidad durante este difícil momento». Ha querido indicar que quizás debía haber esperado un tiempo prudencial a anunciar su embarazo, pero que estaba tan emocionada, al igual que su novio, que quiso «compartir estas buenas noticias» con su legión de fans.

Así comunicó el embarazo Britney Spears

Fue el pasado mes de abril cuando la cantante estadounidense publicó que estaba esperando su tercer hijo, el primero con su actual pareja, el entrenador personal y modelo de origen iraní, Sam Asghari, con quien lleva seis años de relación. «Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé ‘vaya… ¿Qué le ha pasado a mi barriga?’ y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y… bueno… Estoy embarazada…», dijo muy ilusionada. La intérprete de ‘Baby one more time’ ya es madre de dos hijos adolescentes, Sean y Jayden, fruto de su matrimonio con el bailarín y rapero Kevin Federline.

Este nuevo embarazo le hacía especial ilusión a la cantante y se producía en un momento importante a nivel personal cuando acaba de recuperar las riendas de su vida. La estadounidense, de 40 años, obtuvo el pasado mes de noviembre la resolución judicial que le otorgaba su ansiada libertad. Los últimos trece años había permanecido bajo la tutela de su progenitor. «El tribunal determina que la tutela de la persona y el patrimonio ya no es necesaria», afirmó la jueza Brenda Penny el pasado 12 de noviembre después de que el caso se hubiera convertido en un auténtico escándalo.

Una vez cerró este complicado episodio, aseguró que desea vivir «una nueva vida» y parece que uno de sus planes inmediatos era convertirse en madre. También indicó a sus fans que había sufrido un importante «daño» por parte de su familia «sin motivo”. Subrayó que se había visto limitada profesionalmente por parte de su padre y dijo que él la obligaba a subirse al escenario cuando no tenía las fuerzas necesarias para hacerlo. También que no contaba con la libertad para elegir las canciones que deseaba interpretar.

