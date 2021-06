Unos días después de su desgarradora declaración frente a la jueza, la cantante ha pedido disculpas a sus seguidores por fingir que su vida en los últimos dos años era perfecta.

Si el documental de Rocío Carrasco ha conmocionado a gran parte de la sociedad española tras su más de 20 años en silencio, Britney Spears ha hecho lo propio hace tan solo unos días en su declaración ante la jueza Brenda Penny por el litigio que tiene abierto contra su padre para solicitar el fin de su tutela. En su desgarrador relato, la estrella del pop ha suplicado querer recuperar su vida para dejar de ser «la esclava» de su progenitor. Ahora, unos días después, la cantante ha escrito una carta de agradecimiento a sus seguidores y les ha pedido disculpas por haber fingido que todo estaba bien en los últimos años de su vida.

Britney Spears compartía en sus redes sociales una profunda reflexión de Albert Einstein en la que dice que «si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes todavía, leales más cuentos de hadas». Tras esto, la princesa del pop aprovechaba la ocasión para contarle un secreto a sus seguidores acerca de los últimos años de su vida.

«Creo que todos hemos querido siempre una vida de cuento de hadas y, por la manera en la que he publicado esto, parece que mi vida ha sido increíble. Creo que todos nos esforzamos para conseguir eso. Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre, no le importaba que un día hubiera sido horrible, por el bien de mí y de mis hermanos siempre fingía que todo estaba bien. Simplemente quiero contaros esto para que sepáis que mi vida no ha sido en absoluto perfecta. Y más aún, si habéis leído las noticias de los últimos días, sabéis que no lo ha sido», ha comenzado a explicar Spears.

Tras esto, la cantante ha pedido disculpas por pretender que todo estaba bien en los últimos dos años. Sobre esto, Britney incide en el hecho de que su orgullo y la vergüenza que sentía por lo que le estaba ocurriendo le impedía compartir lo que le estaba pasando. «Fingir que estoy bien me ha ayudado por eso he compartido esta frase. Siento que Instagram me ha ayudado a poder tener una salida para compartir mi presencia y existencia. He sentido que le importo a alguien a pesar de que todo lo que estaba ocurriendo y por ello tomé la decisión de seguir leyendo más cuentos de hadas», finalizaba haciendo hincapié en el infierno que ha vivido.

El desgarrador testimonio de Britney Spears

Hace unos días, Britney Spears comparecía vía telefónica frente a la jueza en medio de su batalla legal contra su padre, Jamie Spears, para intentar deshacerse de su tutela legal, bajo la cual lleva desde 2008 a raíz de que se le diagnosticaran problemas de salud mental. En su declaración, la cantante pidió cárcel para su progenitor y su antiguo manager y alegaba que le habían hecho la vida imposible en los últimos años.

«He mentido a todo el mundo diciendo que estoy bien y soy feliz. Estoy traumatizada. No estoy contenta, no puedo dormir, estoy enfadada y deprimida, lloro todos los días. Solo quiero recuperar mi vida», comenzaba a explicar la cantante. Tras esto, desveló que le obligaron a tomar litio para poder llevar a cabo una gira en 2018 y además hacía hincapié en que le fueron despojadas todas sus tarjetas de crédito e intentaron separarla de sus hijos. «Me obligó a vivir con gente que me vigilaba a todas horas, no tenía privacidad porque quitó las puertas y me vigilaban cuando me desnudaba«, expresaba.

El momento más desgarrador llegaba cuando la joven quiso hablar de sus planes de futuro llegando a revelar que le implantaron un DIU en contra de su voluntad para que no volviera a tener más hijos. «Llevo trabajando desde los 17 años y ellos viven a mi costa. Son dueños de mi vida. No me dejan tener amigos, no me permiten quitarme el DIU, no me dejan tener otro hijo ni casarme. Merezco tener los mismos derechos que cualquier otra persona«, esgrimía.