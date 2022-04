¡No hay nada que nos guste más que anunciar que un embarazo! Y más si es de una súper star como es este caso. Tras varias semanas de rumores de embarazo, Britney Spears ha anunciado que está esperando su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el también actor Sam Asghari. La pareja pone así el broche de oro a sus casi seis años de relación. Ha sido la propia Britney quien ha anunciado la noticia a través de su perfil de Instagram: «Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé ‘vaya… ¿qué le ha pasado a mi barriga?’ y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y… bueno… Estoy embarazada… Cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!», comienza diciendo la cantante de ‘Baby one more time’.

Britney Spears ha sido la encargada de anunciar que está de nuevo embarazada

Britney Spears, que ha comunicado esta dulce espera a través de su perfil de Instagram, también ha querido relatar cómo fueron sus anteriores embarazos. Tal y como ha confesado, en los dos anteriores sufrió de «depresión perinatal». «En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro... Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto», ha continuado explicando. Por este motivo, ha tomado la decisión de practicar yoga durante las próximas semanas.

El yoga prenatal es perfecto para ayudarle a mejorar el sueño, a reducir el estrés y la ansiedad, a aumentar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia de los músculos necesarios para el parto y a disminuir el dolor de espalda baja, las náuseas, los dolores de cabeza y la dificultad para respirar. Una disciplina que ha decidido incluir en su rutina diaria antes de la llegada del nuevo bebé que se convertirá en la nueva alegría de la casa.

La cantante ya es madre de dos hijos adolescentes, Sean Preston, de 16 años y Jayden, de 15, nacidos del matrimonio de la cantante con Kevin Federline. Britney Spears no es muy dada a publicar imágenes junto a sus hijos. No porque no hayan sido frecuentes las visitas a su madre, sino porque ellos están en una edad en la que no le gusta que su madre comparta fotos de ellos, algo que ella comprende. «Los cumpleaños de mis hijos fueron la semana pasada y desafortunadamente están creciendo y quieren hacer sus propias cosas. Tengo que pedirles permiso para publicar fotos porque son hombres pequeños extremadamente independientes«, dijo hace ya unos meses.