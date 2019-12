Desde que se hizo pública la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie han sido numerosas las mujeres con las que se ha relacionado a quien es considerado uno de los intérpretes más guapos del cine mundial. Las turbulencias que están marcando su divorcio y el cruce de acusaciones veladas que ha habido entre él y su exmujer ha empañado la buena imagen que el mundo tenía de Pitt, pero parece que todavía hay mujeres dispuestas a creer en el amor y la capacidad del actor de sentirlo.

Hace semanas que se relaciona a Brad con Alia Shawkat, una actriz 30 años más joven que él con la que se le ha visto en varias ocasiones últimamente. Tal y como se ve en las imágenes a las que ha accedido Semana en primicia, la pareja de actores no se esconde y hace solo unos días que disfrutaron juntos del último espectáculo de Kanye West, pero hay algo que no encaja en la secuencia.

Las fotos de la cita secreta de Brad Pitt con una actriz

¿Una tercera persona en discordia?

Si Brad Pitt y Alia son pareja, ¿quién es la mujer con la que el protagonista de ‘Once upon a time in Hollywood’ no dejó de hablar durante todo el ‘show’? todos ellos estaban en el palco VIP del Hollywood Bowl por lo que no hay que descartar que se conocieran, pero el hecho de que Shawkat no dudase en retirarse hacia atrás para facilitar la charla de quien se supone que es su chico con una espectacular joven podría delatar que la historia entre los intérpretes no es tan firme como ya se está publicando en distintos medios estadounidenses.