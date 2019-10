La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt fue una sorpresa mayúscula para los seguidores de la pareja, pero eso no fue todo. Los rumores siempre han apuntado hacia una mala relación del protagonista de ‘Once upon a time in Hollywood’ con sus hijos, especialmente con Maddox, como detonador del final de su matrimonio.

Aunque la expareja siempre ha tratado de mantener la discreción en todo lo que a su ruptura se refiere, ninguno ha desmentido los problemas de Brad nPitt con sus hijos, habiéndose dado por sentado que las voces que apuntaban a la distancia entre ellos eran las correctas. Durante este tiempo ha sido la protagonista de ‘Lara Croft’ quien ha presumido de contar con la compañía de sus hijos en alguna que otra aparición, pero lo que está sucediendo en las últimas semanas es un hecho sin precedentes.

Inmersa en la promoción de la segunda parte de ‘Maléfica’, Angelina está acudiendo a todas las premieres acompañada de, al menos, dos de sus hijos. El 30 de septiembre en Los Ángeles, el 3 de octubre en Tokio y el 7 del mismo mes en Roma: no importa en qué punto del globo esté, que Jolie cuenta con el apoyo incondicional de sus pequeños.

La presencia de los jóvenes Jolie-Pitt en los estrenos de su madre contrasta con la soledad de Brad Pitt en los últimos tiempos. Tras separarse de Angelina y después de años en los que la presencia del clan completo era habitual en los eventos de alguno de los dos actores, en la actualidad el intérprete de ‘El club de la lucha’ se ha confirmado como el gran perdedor de su divorcio, al menos en lo que a apoyo familiar se refiere.