El rapero de música urbana, Arcángel, ha compartido el tributo que ha rendido a su hermano Justin, quien falleció hace un año de manera repentina. Un accidente de tráfico provocó su muerte y 12 meses después siguen batallando por estar en paz y es que la conductora del vehículo dio positivo en alcohol. «Se murió hace un año y aún no tenemos una disculpa de la infeliz que se lo llevó y así quiere negociar», ha escrito este lunes. Solo unas horas antes ha compartido cómo le han homenajeado: a través de un interminable tatuaje con el rostro de su hermano. Durante cuatro horas le anestesiaron de forma general, una práctica que hicieron durante dos días para termina el enorme tatuaje en memoria de su hermano.

«Anestesia General 4 horas cada día por 2 días consecutivos fue el proceso para hacerme este tatuaje en memoria de mi hermano Justin. Todo en manos de un equipo de tatuadores. Este lunes 21 de Noviembre, se cumple un año de su partida y voy a lanzar el la intro de mi disco ‘Honor, Lealtad y Respeto'», ha escrito el cantante, quien tiene casi 14 millones de seguidores. El proceso se ha llevado a cabo en la mansión que tiene el artista, por lo que los tatuadores además de disfrutar de un concierto en directo, pues había cuatro músicos tocando en directo, también veían unas fantásticas vistas mientras tatuaban a Arcángel. Tal ha sido el impacto en sus seguidores, que muchos de ellos han respondido a la publicación, entre otros el propio Maluma, que dice «qué duro».

El intérprete de ‘Sigues con él’ se ha tatuado a su hermano en diferentes etapas de su vida, además de las palabras ‘honor, lealtad, respeto’, un proceso en el que se tardaron muchas horas y en el que se implicaron cinco tatuadores. No ha sido nada fácil y debido al dolor que le podía producir al encontrarse en el pecho, él prefirió que le durmieran y no enterarse de nada. Arcángel aparece con un antifaz y estuvo acompañada de anestesistas y médicos que supervisaron que todo saliera bien, algo especialmente llamativo para sus seguidores. Cabe señalar que hay zonas del cuerpo que tienen muchas terminaciones nerviosas, por lo que el cantante quiso anticiparse y someterse a una anestesia general para no sentir ningún dolor. Si bien hay quien usa cremas anestésicas, él se decantó por una opción que va mucho más allá y cuyo coste supera los miles de euros. Más de 40.000 euros te pueden cobrar, de hecho, los tatuadores de Arcángel son los pioneros en este tipo de técnica.

Ya lo utilizaron en el cantante Post Malone, a quien durmieron con anestesia general en una clínica de Los Ángeles. Durante 7 horas le hicieron 4 tatuajes, algo muy similar a lo sucedido ahora con el cantante. El hermano de Arcángel falleció el pasado 21 de diciembre de 2021, quien según las investigaciones policiacas murió debido a que la conductora del coche iba en estado de embriaguez y, además, circulaba en sentido contrario. No te pierdas las fotografías que él mismo ha compartido