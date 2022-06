Amber Heard debe pagar a Johnny Depp 15 millones de dólares a su ex, Johnny Depp: 10 como indemnización y cinco por daños punitivos al haberlo difamado. Sin embargo, la actriz y su equipo legal aseguran que no tiene dinero suficiente para hacerse cargo y abonar todo lo que le reclaman. Se ha estimado que tiene una fortuna que oscila entre los 2 y los 8 millones de dólares y cuyas posesiones se resumen a una casa en el desierto de California y un vehículo, por lo que ella mantiene que no tiene con qué hacer frente a esta condena. Un patrimonio que nada tiene que ver con el de su exmarido, el cual se cifró en el pasado en más de 600 millones y que refleja todo el dinero que ha ganado gracias a diferentes películas y campañas de publicidad.

¿Puede pagar la cifra citada Amber Heard a su expareja? «No, absolutamente no», dice Elaine Bredehoft, la abogada de la actriz. De ser cierto lo que publicado, la actriz no tendría ni siquiera para cubrir la multa impuesta por el jurado popular en el juicio que terminó hace tan solo unos días. Y, aunque es cierto que el legado de Johnny es mucho mayor que el de Amber, el suyo también ha sufrido ciertos golpes. Así lo demuestra el análisis que se hizo durante un juicio que existió contra sus asesores fiscales, pues en él se descubrió que entre 2003 y 2016 había ganado 650 millones de dólares, pero un estilo de vida derrochador provocó que gastara 2 millones de dólares al mes. Por ello, hay quien mantiene que ahora «su patrimonio es de 150 millones de dólares».

Ahora Amber quiere recurrir y evitar así tener que abonar este montante de dinero que no está en su bolsillo. En el canal de televisión estadounidense Fox Business, se atreven a fijar el patrimonio de la actriz de ‘Aquaman’ en ocho millones de dólares y cuentan que en este dinero estaría el ya recibido de su divorcio con Johnny Depp, así como sus trabajos en diferentes films o en festivales o en campañas donde ha ejercido como imagen. Son muchos los que se preguntan también cómo va a pagar a su equipo legal y es que han sido varios meses los que ha durado esta batalla legal que tanto interés ha despertado.

De todos modos, Amber tiene por delante 30 años para ajustar cuentas con su ex y cubrir todo lo que la justicia ahora le reclama. Quién sabe qué sucederá, pero a Amber se le podría exigir que pagara una fianza para cubrir los gastos del fallo: más de 10 millones. «Para una persona que no tiene la capacidad de pagar el fallo ni de pagar la fianza, entonces hay un problema real si la parte ganadora tiene la intención de ejecutar el fallo», ha dicho la abogada Sandra Spurgeon, de Spurgeon Law Group. De ser así, podría exigir el embargo de las propiedades de Amber, su dinero y futuros sueldos, pero ¿lo hará?