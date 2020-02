6 "La voy a apoyar"

«Aunque no es lo que me hubiese gustado, la voy a apoyar porque es mi hija», detallaba Raquel poco después de saber que su hija la iba a convertir en abuela. «Ella necesita hacer cosas para esa nueva vida que inicia. No es lo que a mí me apetecía, pero hay que mirar adelante».