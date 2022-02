SEMANA publicaba en exclusiva hace escasas horas que Rocío Flores y Manuel Bedmar han puesto fin a su relación tras seis años juntos. Parecía que su unión iba a ser inquebrantable, pero han tomado la decisión de separarse y dejar atrás su vida en común. Eso sí, hay asuntos que resolver. Cabe recordar que la pareja se mudó a un precioso piso en Málaga del que este medio te dio todos los detalles en portada. La vivienda estaba situada muy cerca de la playa, estaba valorada en más de 250.000 euros y tenía aproximadamente unos 70 metros cuadrados. A pesar de que estaban ilusionados con independizarse, paso que dieron en septiembre de 2020, dos años más tarde separan sus caminos. Ahora recordamos en este medio las fotos del que ha sido su hogar.

Rocío Flores y Manuel Bedmar crearon en esta casa su refugio, en especial, cuando las polémicas llegaron a la vida de la hija de Antonio David Flores. Se vio sobrepasada por la situación, acaparó todas las miradas con la docuserie de su madre y ella se cobijó en el que era su pareja. Ambos pasaron muchas horas en su vivienda, una residencia de dos habitaciones situada en una zona muy nueva de la Costa del Sol. Se trata de un apartamento que pertenece a una urbanización muy equipada en la que incluso hay piscina y zonas comunes, lo cual sin duda daba puntos al inmueble.

Rocío Flores estaba orgullosa del hogar que habían formado, por lo que lo mostraba en redes sociales. En concreto, algunos rincones como la joya de la casa: la terraza, una estancia que habían convertido en su espacio ‘zen’ y donde pasaban muchas tardes del día a día. Lo adaptaron a su gusto, le pusieron césped artificial y unos sofás chill out que conseguían enamorar a cualquiera, pero ¿qué será de esta casa en la que tanta ilusión pusieron al mudarse después de la pandemia? Todavía no hay respuesta a esta pregunta, no obstante, lo que sí se sabe es que su larga relación ha terminado. Manuel ha hecho todo lo posible para salvar su historia, pero el desgaste ha provocado su ruptura definitiva. Si bien no hay terceras personas, nos aseguran a SEMANA que se ha desenamorado.

Los problemas y las diferencias comenzaron entre ellos el pasado mes de septiembre. Entonces, ella se dio cuenta de que estaba a gusto en Madrid e incluso se planteaba dar un giro a su vida, uno que por cierto no se planteaba Manuel Bedmar. El joven está feliz en Málaga, donde tiene muy cerca a su familia y donde están muy pendiente de los suyos, aunque no solo se llevan bien con sus padres y hermanos, sino también con su familia política. Manuel tiene un vínculo muy especial con David Flores y Rocío con la hermana de su ex, a la que ella llama también su tata.

