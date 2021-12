Los pasos de Carolina Monje tras la muerte de Álex Lequio dejaron claro que no quería notoriedad por su vida sentimental. Tanto es así que, a pesar de publicar en sus redes sociales una preciosa carta para despedirse de él, instantes después la borró de un plumazo. Desde entonces, ha vivido su duelo en silencio y no ha querido confesar qué siente o cómo está tras perder al amor de su vida. Volcada en su negocio como diseñadora de moda, la catalana acaba de lanzar una nueva colección que se caracteriza por ser 100 por 100 sostenible. Está ilusionada y no lo esconde, eso sí, cuando le preguntan por la que era su suegra, Ana Obregón, o sobre si despedirá el 2021 con ella en televisión, Carolina es clara. Si las preguntas de los periodistas siguen esos derroteros ella da por zanjada la entrevista y así lo demuestra el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que ella sigue ligada a la familia y al recuerdo de Álex Lequio, Carolina se quiere desvincular, al menos, en lo relacionado con su trabajo. Se niega a contestar nada relacionado con ellos y tan solo responderá a cuestiones laborales, lo que deja claro sus derroteros profesionales. Le va muy bien, tiene grandes ideas y confía en que tenga buena acogida en el público, tal y como ha pasado en las otras seis colecciones que hasta ahora ha presentado.

Ya ha pasado más de un año y medio de la muerte de Álex y Carolina desde entonces se ha esforzado por honrar su memoria, prueba de ello, el gesto que tuvo hace unos meses. Tras presentar novedades en su firma de ropa, Carolina Monje reveló que parte de los beneficios irían destinados a la fundación de su novio, Álex Lequio. «Sí, un 3% para causas benéficas, tanto para el cáncer, como para animales, Greenpeace y otras», dijo. Carolina comentó que entre esas organizaciones se encontraba también la Fundación que creó la propia Ana Obregón, pues en ella se contribuye a la investigación científica del cáncer.

Junto a dos amigas ha montado una tienda en Barcelona, donde ya está disponible su nueva colección. Este mismo jueves tuvo lugar la presentación, un evento que ella misma promocionó en sus stories, donde invitaba a todo aquel que quisiera a pasarse por el local para conocer sus últimas creaciones: «La primera colección 100% sostenible, diseñada por mi y fabricada en Barcelona. El evento es de 18:00 a 21:00, habrá desfile, música y el mejor ambiente. Un gran cambio para Carolina». Tras estas palabras han sido muchos los que la han felicitado y han aplaudido el giro que ha dado su marca, ya que ha salido a la venta en la época más difícil, la pandemia.

Se desconoce cuál es la relación actual de Ana Obregón y Carolina Monje. Ninguna de las dos ha querido dar explicaciones al respecto, siendo la última vez que fueron vistas juntas en el funeral de Álex Lequio celebrado a finales de junio del pasado año.