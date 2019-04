Carmen Tello tacha de “violento y agresivo” a Jesús Aguirre

2 Un matrimonio infeliz

Asimismo, durante el programa aseguró que la Duquesa de Alba no fue feliz durante su matrimonio con Luis Aguirre. “La pobre… me miraba, una violencia… No me fui por educación”, matizaba. Además, ha dejado claro que después de ese hecho, el marido de la aristócrata le “estuvo buscando por toda Sevilla” para pedirle perdón.