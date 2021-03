Hace ya más de 20 años que Carmen Machi encontró el amor de la mano de Vicente. La pareja no quiere ni darse el ‘sí, quiero’ ni ampliar la familia

La polifacética actriz siempre ha sabido diferenciar a la perfección su vida profesional de la personal. Poco sabemos de su vida amorosa porque ha sabido llevarla de la manera más discreta posible y son contada las ocasiones en la que Carmen Machi ha hablado sobre su relación con su pareja, Vicente, con quien lleva más de veinte años. Sabiendo diferenciar su faceta como actriz, nunca le hemos visto desfilar por la alfombra roja junto a su novio, dejando bien claro que hay dos Carmen Machi: la actriz y la mujer enamorada. Lo cierto es que una de las actrices más conocidas de nuestro país ha sabido que su vida de puertas hacia dentro sea completamente desconocida para todos sus seguidores.

La vida sentimental de Carmen Machi y lo que sabemos de su novio Vicente

A lo largo de sus años, poco hemos sabido sobre su vida sentimental, aunque sí que ha tenido varios novietes. Alguno incluso muy conocido, pero cuya identidad Carmen Machi no quiso desvelar: «era un punky» muy celebrado entre los suyos. A esta persona la conoció cunado Machi vivía la noche madrileña a tope. Pero después, se fue serenando hasta conocer a su actual pareja de quien lo cierto es que poco sabemos de él, tan solo su nombre: Vicente. Esto es todo lo que sabemos de la persona con la que comparte la vida la actriz, que a lo largo de los años no han decidido dar el paso de darse el ‘sí, quiero’ o de formar una familia. Quizá por la vida tan ajetreada de ella. «Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo«, suele ser la respuesta que da

Las bonitas palabras de la actriz a su novio al ganar su primer Goya

A Vicente lo hemos podido ver en diferentes fotografías paseando por las calle de Madrid o incluso durante sus vacaciones en Zahara de los Atunes. La pareja es muy dada a pasar todos los veranos en Cádiz, donde en alguna que otra ocasión, los papparazis han podido «cazar» a la pareja disfrutando de un divertido baño a orillas del mar. La actriz nunca suele estar acompañada por él en actos públicos, tan solo recordamos que acudió acompañada a los Premios ‘Los bombines de San Isidro’ en el año 2005. Pocas veces más los hemos visto juntos en un acto público, ya que ella ha preferido mantener a su pareja al margen de la escena pública.

Tampoco Carmen Machi ha hablado mucho de su vida sentimental, aunque una noche hizo una excepción. Fue en el año 2015 cuando Carmen logró un premio Goya y ella desde el escenario le dedicó un cariñoso saludo. La actriz le dedicó el primer cabezón a su novio «por ser más bonito que na», fueron las palabras de Carmen Machi en un día tan especial para ella. Desde entonces poco más se sabe sobre su relación.