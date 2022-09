El compromiso público a Tamara Falcó e Íñigo Onieva tan solo le ha durado unas horas. Si bien el jueves 22 de septiembre anunciaron que se casaban, solo un día después se hacía público un vídeo del empresario besándose con otra mujer en un festival, el cual se celebró hace solo dos semanas en Nevada (Estados Unidos). Todo ha saltado por los aires, su relación está rota y, de hecho, se han dejado de seguir en sus redes sociales, lo que evidencia el mal rollo que existe en la actualidad. Tamara está recibiendo un gran apoyo por parte de su círculo, al igual que por parte de sus seguidores o de otros rostros conocidos que quieren mandarle una palabra de aliento. La última en pronunciarse ha sido Carmen Lomana, quien ha roto su silencio sobre esta ruptura que ya copa titulares.

Vídeo: Europa Press

La socialité tiene mucho cariño a Tamara Falcó, a pesar de algún enfrentamiento puntual, y quiere mandarle todo su cariño, pues es consciente del golpe que le habrá supuesto esta infidelidad del que creía que iba a ser su marido. «No me extraña y como empiece a salir todo lo que hay…», dice Lomana. Insiste en que no le ha sorprendido en absoluto la noticia, al igual que tampoco el vídeo en el que se podía ver a Íñigo siendo desleal a Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler está destrozada, se está refugiando en su familia y ha abandonado el domicilio que compartían, lo que demuestra que quiere poner tierra de por medio y no saber nada del que ha sido su pareja.

Dos años de amor, continuos rumores de infidelidad y sacar siempre la cara por él han provocado que Tamara Falcó «abra los ojos», según la propia Carmen Lomana. «Me parece un descaro por parte de él, impresionante…», dice la empresaria, un sentimiento general tanto dentro como fuera de redes sociales. No te pierdas el vídeo para descubrir todas sus declaraciones.