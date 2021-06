Después de ser muy dura con Rocío Carrasco y Carlota Corredera, Carmen Lomana carga contra Ágatha Ruiz de la Prada, a la que no entiende. La diseñadora de moda ha dedicado palabras muy duras a sus exparejas y Lomana no se lo explica.

Carmen Lomana lleva días siendo protagonista de la actualidad. La socialité ahora vuelve al foco de la noticia tras cargar duramente contra Ágatha Ruiz de la Prada. Después de criticar a Carlota Corredera, de la que dice que «se cree iluminada por Dios», ha llegado el turno de la diseñadora de moda, que acaba de hablar de sus exparejas, Luis Miguel Rodríguez, ‘El Chatarrero’, y Luis Gasset.

La colaboradora de televisión que últimamente está muy crítica con todos los temas de actualidad que salen en el mundo de la crónica social, ha sido tajante a la hora de defender no solo a la ‘El Chatarrero’ y Luis Gasset, también a Pedro J. Jiménez. Lo ha hecho en Telemadrid, cadena en la que colabora: «Me pongo de mal humor con estas cosas de Ágatha. Lo único que le interesa es tener portadas. Llama pijo a Luis y ella dice que no es pija. Ella es lo más arrogante y soberbio que conozco. Mira a todo el mundo por encima del hombro, al que le conviene, claro», dice rotunda sobre la diseñadora de moda.

Pero Carmen Lomana no se ha quedado ahí. Y es que no entiende el motivo que lleva a Ágatha Ruiz de la Prada a llamar al director de ‘El Español’ como el innombrable. «Me parece una falta de respeto, es el padre de sus hijos. Es una falta de todo. Creo que debería de tener un respeto con los hombres con los que ha salido, incluido a Luismi», continúa diciendo.

No entiende por qué no respeta a Pedro J., el padre de sus hijos

A ‘El Chatarrero’ le dedica especial atención: «Le llama hortera y dice que ella nunca estuvo enamorada, que era costumbre. Entonces, ¿por qué cogió ese rebote? Que le hubiera dejado…», explica Carmen Lomana, que no duda en salir en defensa de Luismi. La socialité no entiende qué le ha llevado a la diseñadora de moda a hacer ciertas declaraciones.

Carmen Lomana también ha criticado a Carlota Corredera

No es la primera vez en los últimos días que Carmen Lomana ataca con dureza a un personaje conocido. La manera de trabajar de Carlota Corredera en el plató de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ no ha convencido a Lomana, que considera que «se cree una iluminada de Dios. No se le puede tomar el pelo a las mujeres maltratadas de verdad desde un plató y desde un espectáculo que no es nada más y nada menos que un negocio”, sentenciaba.

No dudaba en salir en defensa de la familia de Rocío Carrasco tras el desgarrador que esta ha contado en su docuserie. Carmen Lomana defiende a la familia Mohedano, segura de que lo que contará sobre ellos traerá polémica y, de paso, una larga batalla judicial, pues cree que serán varios los que emprendan acciones legales contra Rocío.