Carmen Lomana, amiga de Ainhoa Arteta, asegura que la separación de la soprano se veía venir

No hay tema de actualidad del que no tenga algo que decir Carmen Lomana. La ‘socialité’ mantiene una relación estupenda con Ainhoa Arteta, que está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida. Aprovechando su asistencia a un desfile de moda, Carmen ha sido preguntada por si ha podido hablar con ella. «Claro que he hablado con ella», ha dicho rotunda.

«Ahora mismo lo único que le importa es recuperarse, poder estar bien, empezar a trabajar pronto y olvidar una etapa que ya…», ha declarado sobre su amiga. Parece que la soprano le ha hecho saber a Carmen que ahora su única preocupación es volver a estar al 100% en lo que se refiere a su salud y olvidar, así, la polémica sobre su separación de Matías Urrea.

En cuanto a la separación con el militar, Carmen Lomana es tajante: «Esto ya se veía venir. Lo tremendo es que se ha desencadenado en el peor momento, cuando ella estaba fatal. Claro que se veía venir, lo que hay dentro de una pareja solo ellos lo saben. Tantas parejas que nos parecían ideales y se han separado… Este año ha sido… Yo no sé el post Covid, ha sido tremendo».

En cuanto a las polémicas que giran en torno a la ya expareja, Carmen Lomana prefiere no meterse y no hablar del tema. «Supongo que cada uno tiene sus razones y su verdad. Y yo no soy la más indicada para decirlas aunque lo sepa. De lo que sí ha querido hablar es de la decisión de Ainhoa de poner de representante a Matías: «Yo eso nunca lo he entendido, porque ella tenía un representante muy bueno y creo que lo peor que puedes hacer es meter a tu marido, que es marino, como representante».

Aunque en un principio ha preferido no hablar nada y ha solicitado que no le tiren de la lengua, Carmen ha querido dar su opinión sobre todo lo que se está diciendo: «Pero vamos a ver, ¿quién ganaba el dinero fuerte? Ainhoa lleva muchos años trabajando, muchísimos años cantando y siempre ha vivido bien. Yo no sé el nivel de vida… el nivel de vida de una persona que gana mucho. Yo qué sé. Yo no me voy a meter en lo que gasta y en lo que deja de gastar… Pido que no me preguntes más. Ella no ha podido ver las cuentas porque no tenía las claves», asegura.

A pesar de la mala relación que hay ahora entre la soprano y Matías, Carmen asegura que no sabe si estaban casados o no realmente, pero que ella se lo pasó en grande en la boda. «Lo que no hayan firmado, pues es problema de ellos. Ella se encuentra bien, está en casa de su padre, recuperándose. Lo único que importa en este momento es que Ainhoa esté a full y que vuelva a trabajar otra vez, porque la vida son etapas».